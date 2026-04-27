Değişim değişim değişim… Fenerbahçe’de değişim tamtamları çalmaya başladı yine. Bunun nedeni dünkü Galatasaray hezimeti değildi elbet.

Sezona yayılan başarısızlıklar silsilesi, Fenerbahçe taraftarlarında ‘değişim’ talebini çok daha önce ortaya çıkarmıştı. Ancak, sezon başında düğmeyi yanlış ilikleyen ne Sadettin Saran ne de teknik direktör Domenico Tedesco’ydu.

Sezon başında fikrimce, sarı-lacivertliler için şampiyonluk zaten bir hayaldi. Tedesco ile bir süre de olsa ihtimal haline geldi.

Ki bu umut doğduğu zaman, ne hikmetse farklı süreçler zamanlaması manidar bir şekilde devreye girdi: Fenerbahçe Başkanı Saran ve kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın farklı konularda yaşadığı adli süreçler örneğin…

DEĞİŞMEYEN İKİ ŞEY: 'KOCAMAN VE KARTAL' TALEBİ

Tabii bunların yanına yönetimin ara transfer dönemindeki fecaat uygulamaları da eklenince…

Sahadaki başarısızlığı konuşalım. Ederson’un takımı adeta ‘satışını’ konuşalım. Dış etkileri konuşalım…

Bizdeki bu sabırsızlık hastalığını hiç konuşmayalım. Yönetim gider gitmez bilinmez. Ancak, sağlıklı bir kadro yapılanmasıyla, Tedesco’ya bir sene daha şans verilmeli.

Her şey değişiyor, bir tek değişimden bahsedenlerin ağzındaki isimler değişmiyor. İsmail Kartal-Aykut Kocaman cenderesi bu yaz da başlayacak belli ki.

Neyse… Fenerbahçe için şampiyonluk ‘vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi.’