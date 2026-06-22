Dile kolay 24 yıllık bir hasretten söz edildi durdu. Geç olsun da güç olmasın denilir ya, bizimki biraz güç de oldu.

A Milli Takım, Dünya Kupası'da Avustralya'ya 2-0'la mağlup olunca, "Olur öyle, ilk maçtır" dedik. Dedik de, Paraguay maçı için de endişeler artmaya başladı içten içe. Korkulan da oldu. Paraguay da bir golle bizi uğurladı.

Hani kaybetmek sporun 'fıtratında' var elbet ama peki ya böylesi?

24 yıl bugün için beklerken, 3 saatte bir çuval incir berbat oldu.

Şimdi suçu kimde arayacağız? Milli Takım'da bir liyakatten söz edebilir miyiz? Yıllardır Suudi Arabistan gibi bir ligde oynarken, Merih Demiral'ın ne gibi bir düşünceyle ilk 11'e monte edildiğini bize kim açıklayacak? Her iki maça da forvetsiz çıkılmasının suçlusu kim?

Sorular birbirini böyle kovalamaya devam eder gider. Türkiye elendiğiyle kalır. Şimdi herkes gönül rahatlığıyla desteklediği ikinci takımı tutabilir.

Bugünler de unutulur.

İYİ Kİ FİLENİN SULTANLARI VAR

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, turnuvanın Ankara etabını 4'te 4 ile tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız önce Belçika ve Fransa'yı 3-0'lık skorlarla rahat geçti.

Son iki maç ise özellikle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bazılarının aksine. Önce Almanya'ya karşı 0-2'den muazzam bir geri dönüş.

Ardından, Çin'e karşı yine 3-2'lik bir galibiyet.

İyi ki Filenin Sultanları var.