Fıtrat en basit tanımıyla insanın kolay değişmeyen yapısıdır. Kişinin karakterini,

alışkanlık ve dünyaya bakış biçimini anlatır.

Bu yüzden “Can çıkar, huy çıkmaz”, “Huylu huyundan vazgeçmez”, “İnsan yedisinde

neyse yetmişinde de odur” gibi sıkça tekrar edilen atasözleri boşuna değildir.

Bazen insanlar çıkarları için kısa süreli olarak kendini kontrol edebilir, farklı

gösterebilir ama bu kalıcı bir dönüşüm değildir. İnsan eninde sonunda özüne döner.

Aslında insan değişemez değildir ama değişim, dışarıdan zorlanarak olmaz. İçeriden

gelen bir ihtiyaç yoksa, kişinin değişimi için hiçbir şey kalıcı etki yaratmaz.

***

Bu yüzden konuşarak insanların fikirlerini değiştirebileceğimize dair inanç, en yaygın

yanılgılardan biridir.

Kişi, karşısındakine doğruları anlatınca, delilleri sununca ve gerçekleri gösterince onu

ikna edebileceğini sanır.

Bu bazen işe yarar ama çoğu zaman insanlar yanlış tercihleri bilgi eksikliğinden

yapmaz. Mesele çoğunlukla çıkar, korku ya da konfordur.

Kişi ya o tercihten bir kazanç sağlar, ya değişmekten çekinir, ya da mevcut düzenini

bozmak istemez.

Yani işin aslı insanların büyük bir kısmı oldukları yerde kalmayı seçer. Çünkü orası

tanıdıktır, güvenlidir, kişinin yeri, konumu bellidir, risk içermez.

Dolayısıyla bazı insanlarla tartışma aslında tartışma değildir. Sen kanıt sunarsın, o

görmez. Sen mantık kurarsın, o reddeder. Sen anlatırsın, o duymaz. Çünkü orada bir fikir

çatışması yoktur. Orada bilinçli bir gerçeklik reddi vardır.

***

İnsanlar genelde yanlış bildikleri için değil, doğruyu kabul etmek istemedikleri için

direnir. Çünkü doğruyu kabul etmek, kendini de sorgulamayı gerektirir.

Kendi hatasını görmek, kendi yetersizliğini fark etmek demektir. Bu ise çoğu insan için

bir tehdittir. Bu yüzden inkâr eder, konuyu başka yere çeker, basitleştirir, küçümser, dalga

geçer. Ama asla gerçeklerle yüzleşmek istemez.

Karşınızdaki kişiyi ikna etmeye çalışırken aslında herkesin gerçeği görmek istemediğini

kabullenmeniz gerekir. Çünkü değişmek herkesin işine gelmez.

Ayrıca insanlar çoğu zaman kendi seviyelerine uygun şeyleri seçme eğilimindedir.

Daha fazlasını, daha derinini ya da daha doğrusunu değil; kendilerine uyanı seçerler.

Özellikle cehalet meselesi burada daha açık anlaşılır hâle geliyor. İnsanlar bazı

seçimlerin cehaletten kaynaklandığını düşünür. “Cahil halk anlamıyor, gerçekleri göremiyor”

denir. Bu kısmen doğru.

Cehalet çoğu zaman bilgi eksikliği olarak tanımlansa da, bu eksik bir tanımdır.

Gerçekte cehalet, çoğu durumda bir konfor alanıdır.

İnsan, sorgulamadığında daha az yorulur. Araştırmadığında daha az sorumluluk

hisseder. Öğrenmediğinde değişmek zorunda kalmaz.

Bu yüzden bazı insanlara ne söylersen söyle, sonuç değişmez. Çünkü onların problemi

bilgi eksikliği değil, zihinsel dirençtir.

***

İnsan doğası değişmekten çok, kendini korumaya programlıdır. Bu noktada yapılması

gereken şey boş yere tartışmayı kazanmaya çalışmak değil, enerjiyi korumaktır.

Herkesi ikna etmeye çalışmak, kendini tüketmenin en hızlı yoludur. Çünkü karşındaki

kişi değişmeye niyetli değilse, senin çaban hiçbir işe yaramaz.

Bazı kapılar içeriden kilitlidir. Ve dışarıdan ne yaparsan yap, açılmaz. Bu gerçeği kabul

etmediğimiz sürece, sadece kendimizi yıpratırız.

Bu yüzden asıl mesele, kiminle konuşmaya değeceğini ayırt edebilmektir. Çünkü sen

ne anlatırsan anlat, karşındakinin anlamak istediği kadarsın.