Yazıyı yazmaya başladığımda dakika 89’u gösteriyordu ve Galatasaray bir korner atışı yapıyordu. Maç uzayacak. Galatasaray beraberliği de kazanabilir, galibiyeti de...… Ne olacağı belli olmaz. Futbol bu! Nitekim biz bunları yazarken Osimhen skoru 2-2 yaptı. Ama dün gece şu net gözüktü: Osimhen’den başka futbola aç oyuncular Galatasaray’da yoktu. Osimhen her çıktığı hava topuna vurdu. Burada da Çorumlu oyuncuların duruş hataları vardı. Forvet oyuncusuna iki-üç adım atıp da sıçrama şansı verirsen pozisyonu kaybedersin, golü yersin. Dün gece Çorum defansı hep bunu yaşadı. Aslında Çorum, 70. dakikada oyuncusunun yaptığı çok aptalca bir hareketle 10 kişi kaldı. 10 kişi kalan rakibe karşı bile Galatasaray doğru dürüst futbol oynamadı. Aut çizgisine inerek çok az orta attılar. Zaten oradan attıkları ortaların çoğuna da Galatasaraylı oyuncular kafa vurdu. Galatasaray’da iki tane oyuncu var kafa topuna çıkabilen. Birisi Osimhen, diğeri Abdülkerim. Rakip 10 kişi kalmış, Abdülkerim’i bırak çıkarmayı, forvete yakın oynatacaksın. Hele duran toplarda. Ama Okan oyundan çıkarıyor. Yani şu gözüküyor ki: Galatasaray’ın yönetimi de formsuz, teknik direktörü de formsuz, futbolcuları da formsuz. Çorum akıllı futbol oynadı, dandun topa vurmadılar. Ayağa top yaptılar. Öyle olunca da Galatasaraylı oyuncuları koşmaya mecbur bıraktılar. Bu Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde işi zor. Seyirci de takımdan kopmuş durumda. Zaten ultrAslan’ın başındaki vatandaşın şekli belli. Yani şu anda Galatasaray’da işler iyi değil. Hakemin verdiği kırmızı kart yerindeydi. Galatasaraylı futbolcular hakemi bile zorlayamadılar. Bir de dün gece enteresan bir şey yaşandı. Geçen sene TFF, VAR’a yerli hakem kullandı. Hep tenkit ettik. “Doğru dürüst VAR yetiştirmeden, bu yerliler hazır değil” dedik. Bu sene daha 1. maçta ithal VAR geldi. Tahmin ediyorum Taylor, “Bu VAR’larla işimiz zor, ithal VAR getirelim” dedi.