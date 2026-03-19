Maçın ilk yarısında kaleyi bulan ilk atak bitime bir dakika kala geliyorsa, ‘Oyun planı tutmadı’ demektir.

Liverpool’un beklenen hırslı oyunu karşısında rakip yarı sahada hiçbir etki gösteremeyen Galatasaray, çok zor anlar yaşadı. Galatasaray’ın iyi gitmeyen oyunu, Liverpool’a golü getirecekti. Bu belli olmuştu. Szoboszlai golü atan isimdi.

Uğurcan, maçın ilk yarısında ayakta kalan, direnen ve isyan eden yapısıyla ilk devreye damga vurmasa tur 45 dakikada giderdi. Salah’ın penaltısını çıkararak Galatasaray’ı tek başına maçta tutmak büyük işti.

Osimhen, kolundan sakatlandıktan sonra ısrarla oyunda kaldı. Hiç etkili değildi ve takım bir kişi eksik kalmıştı. Okan Buruk onu daha erken oyundan almalıydı. Böyle maçlarda asla riske girmeyeceksin değerli hocam.

Boey ve Osimhen’in çıkması doğru karardı ikinci yarı başlarken. Lang ve Sane oyundaydı, ne yapacaklardı acaba?

Onları merak ederken bir trajedi yaşamaya başladık. Ekitike, Gravenberch ve Salah golleri atınca her şey bitti. Maç iyice kâbusa döndü. Sahanın her yerinde Liverpool takımı oyuncuları vardı sanki.

Bu maçlar için alınan Sane, dün akşam hayal kırıklığı yarattı. Lang’ın sakatlığı çok üzücüydü.

Dün akşamın gerçeği şuydu; Uğurcan olmasa sonuç çok daha vahim olacaktı.