Herkes biliyor geminin su aldığını. Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini. Herkes biliyor zarların hileli olduğunu. Başsavcı, “400 kişi ve şirket var” demişti. İsim isim, yer yer, şirket şirket belirlenmiş olmalı ki, “400 kişi ve şirketin her biri 100 milyon TL’nin üzerinde haksız kazanç sağladı” diyerek fon vurgununun boyutlarını kabaca açıklamıştı. Kim bu 100 milyonun üzerinde vuran organize uyanıklar? 36 gün geçti. Henüz açıklanmadı. Gemi su alıyor. Kaptan yalancı. Zarlar hileli. Vurguncular, vurgun yolu açıcılar, organize destek sağlayıcılar; “ahlaksız siyasetçi- ahlaksız bürokrat-ahlaksız iş adamı” gizleniyor. ★★★ Oysa daha ilk günden; “kim fonlara hangi gün, kaç liradan girdi, hangi gün kaç liradan çıktı, kim bu yapıya izin verdi, vurguna kimler kolaylık sağladı” bilgisinin tamamı Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda kayıtlıydı, biliniyordu. Belli ki, bir seçme, gözetme, koruma, kollama var. Hesapçı bir planla; “günah keçileri” seçilerek parça parça açıklanıyor. Bu gemi! Entrika yüklü. Gemide bir güç kavgası da patlamış olmalı. Gözaltılar seçe seçe devam ediyor olmalı. “Türkiye Yüzyılı” sloganını bulan eski Başbakan danışmanı ve milletvekili de kardeşleriyle birlikte “fon soruşturması” kapsamında dün gözaltına alındı. ★★★ İşte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, maliye bakanı olmadan önce, 7 yıl Londra ofisinde yönetici olarak çalıştığı Amerikan yatırım bankası, fon şirketi Merrill Lynch’in de fon vurgunu sürecinde 8 milyar TL kazandığı, ne hikmetse 36 gün sonra ortaya çıktı. Şimdi ne olacak? Vurgun paraları nerede, ne kadarı dışarı aktarıldı, ne kadarı geri alınabilecek? Hisse fiyatlarının en tepe noktasında fonlardan çıkan para hangi hesaplara aktarıldı? Ava çıkmış ama avlanan avcı durumuna düşürülmüş vatandaşlardan silkelenen vurgun parası, bağlantılı hangi şirketler ya da kişiler üzerinden nasıl el değiştirdi? Ne kadarı yurt dışına gitti? Gemi su alıyor. Kaptan yalancı. Zarlar hileli olmasaydı, bugün tüm soruların cevabını bütün Türkiye biliyor olacaktı. ★★★ Bir de “kim o milletvekili” sorusu çıktı. SPK Başkanı ile bir milletvekili, sanayici iş adamının şirketine halka arz izni çıkarmak için görüşmüş. Bu izin karşılığında 600 bin dolar rüşvet döndüğü gündem oldu. Adı geçen eski SPK Başkanı, “Beni birçok milletvekili arar, onlarla görüşürüm” dedi. Rüşvet aldığı iddiasına ise “Yok... Yok... Allah korusun” cevabını verdi. Kim o milletvekili? Bu da gizleniyor. Çünkü zarlar hileli! Kaptanlar yalancı. Gemi iyice su alıyor. ★★★ Geminin su almadığı, kaptanların yalancı ve zarların hileli olmadığı bir ülkede SPK başkanları, milletvekilleri ile “şirketin hisselerini halka arz etmek konusunu görüşmez” ve böyle bir konuyu SPK Başkanı ile asla konuşamaz. Görüşürse! SPK Başkanı, milletvekillerini “iş takipçisi” durumuna sokar. SPK Başkanı, kendisini de rüşvetçi iş takipçisinin organize işbirlikçisi yapar. Ülkede yol olur. Bugün bir milletvekili, yarın partinin il başkanı, öbür gün ilçe başkanı, daha sonraki gün çantacı ile görüşmenin kapısı aralanır. Ülkede siyasetçi-bürokrat- iş adamının rol aldığı bir iş takip piyasası doğar. ★★★ Kapı aralanmış. İş takip piyasası en üst düzeyde oluşmuş. SPK Başkanı, “o milletvekili” ile görüşmüş, sanayici iş adamına halktan ucuz para toplasın diye borsada hisse senedi arzı yolu açılmış. O milletvekili kim? Adı gizleniyor. Gemi su alıyor. Kaptan yalancı. Zarlar da hileli. Tövbe hesabı: Mafya raconu! SPK, IBAN açıkladı. Vurgun parasının kırıntısı, hesaba girmeye başladı. Aralarında eski bir bakanın da yer aldığı az sayıda kişi; “Ben fon vurgunu sırasında manipülasyon ve içeriden gizli bilgi sızdırmak yoluyla ballı iyi bir kazanç sağladım. Bu organize ballı kazancın, gönlümden geçen az bir miktarını SPK’nın IBAN’ına yatırıyorum” dediler. Buna “Tövbe Hesabı” adı yakıştırıldı. Böyle bir hesabın açılabilmesi için SPK’ya görev ve yetki veren bir hukuk kuralı yok. SPK’nın elinde manipülasyon yapanlara ve içeriden bilgi sızdırıp organize soygun yapanlara 2 katı para cezası vermek hukuki yolu varken, böylesine tövbe hesabı açmak, mafya raconu kesmeye benzedi. Uy racona seni kurtaralım yolu açıldı. Meclis’te muhtemelen bir torba yasanın içine bir madde sokuşturulacak fon vurguncuları kurtarılacak.