Futbolda bazen bir maç, bütün sezonun yönünü değiştirebilir. Galatasaray için de şimdi tam böyle bir an.

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında kaybederek önemli bir fırsatı kaçırdı. Aynı haftada Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı yenmesiyle puan farkı maç eksiğiyle 1’e düştü.

Sarı kırmızılılar Göztepe engelini aşarsa şampiyonluk kupasına uzanan yolda en kritik adımlardan birini atacak ve kupanın bir kulbundan sıkıca tutacak.

Ayrıca bu maç, Fenerbahçe derbisi öncesi en zor sınav olarak görünüyor. Eğer Galatasaray bu engeli geçerse hem moral kazanır hem de şampiyonluk yolunda önemli bir adım atar. Bu da Fenerbahçe’nin umutlarını biraz olsun azaltır. Kısacası Galatasaray için Göztepe maçı sadece 3 puan değil; moral, özgüven ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım anlamına geliyor.

OSIMHEN’İN YOKLUĞU

Galatasaray için bu maçta yaşanacak bir puan kaybı takımın genel havasında da ciddi bir düşüşe neden olabilir. Şampiyonluk yarışında bu kadar kritik bir dönemde gelecek olası bir kayıp, baskıyı artırır ve takımın özgüvenini sarsar.

Bu noktada Victor Osimhen’in yokluğu da fazlasıyla hissediliyor. Onun sahada olmadığı bir Galatasaray, hücumda daha üretkenlikten uzak ve daha kolay durdurulabilir bir görüntü veriyor. Nitekim Trabzonspor maçında da bu eksiklik açıkça ortaya çıktı… Galatasaray, Fenerbahçe maçına kadar bu kritik virajları kayıpsız atlatıp dev derbiyi şa piyonluk maçna dönüştürmeyi planlıyor.

AYNI SAATTE 3 KRİTİK MAÇ

Yarın akşam Galatasaray taraftarı için tam anlamıyla bir sınav var. Aynı saatlerde, farklı salonlarda ama aynı heyecanla üç kritik mücadele oynanacak.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde rövanş maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kupayı kaldırmak için sahada olacak. Bu yüzden Burhan Felek Spor Salonu’nun dolması, tribünlerin takımı son ana kadar itmesi büyük önem taşıyor.

Diğer yandan ise Galatasaray Basketbol Takımı için tamam ya da devam maçı var. FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İspanya temsilcisi Tenerife ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ilk maçı kaybettikleri için seride 1-0 geride. Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak mücadelede alınacak bir yenilgi, Avrupa’ya veda anlamına geliyor. Galatasaray kazanırsa seri İspanya’ya taşınacak ve yarı final bileti son maça kalacak. Kısacası saatler 20.00’yi gösterdiğinde Galatasaray taraftarını yoğun bir mesai bekliyor.