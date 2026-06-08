Cumhuriyet’i kuran partinin şu anda içinde bulunduğu durum sadece CHP’lileri değil, demokrasiye ve Cumhuriyet’e gönül vermiş tüm kesimlerin yüreğini kanatıyor. CHP, tarihi boyunca çok badireler atlattı. Hepsini bir şekilde atlatıp bugünlere kadar geldi. Ama CHP’nin bu günlerde yaşadığı badire, geçmişte yaşananların hiçbirine benzemiyor. Neden benzemiyor denirse; geçmişte 13 yıl genel başkanlık yapan kişinin, iktidarın oyununa gelerek hukukla yeniden partiye dönmesi. Bu yaşananlar sadece ana muhalefet partisine zarar vermekle kalmayıp, diğer yandan emperyal oyunlara gelip Cumhuriyet’in üniter yapısı ve egemenliğini yaralıyor.

Ülkemi yönetenler; tüm bu yaşananların Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir oyunu olduğunu ve ülkeyi parçalamak istediklerini artık anlayın. ABD Büyükelçisi Tom Barrack açık açık mikrofonlara konuşuyor: “Üniter yapılar hem ABD hem de İsrail için tehlikelidir” diyor. Suriye, Irak, İran ve Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesi olduğu, bu nedenle monarşi ile yönetilmesini öneriyor. Yetmiyor, bir de Kürdistan’dan söz ediyor. Bu da Suriye, Irak, İran ve Türkiye’den alınacak topraklarla kurulacak diyor. Peki bu adam daha ne demeli ki bizi yönetenler durumun vahametini anlasın!! 15 Temmuz’u başımıza kim bela etti, ABD ve CIA değil mi? Artık kendimize gelelim.

Tüm bu oyunların sonuca ulaşmasını ve üniter yapıyı yok etmek isteyen emperyalizmin önündeki tek engel CHP’dir. Bu nedenle tüm oyunlar CHP’yi parçalamaya yöneliktir.

Kemal Bey, emperyalist destekli bu oyuna gelmeyin. Lütfen artık bu emperyal oyunu görün. Bu oyunda yer almaya devam ederseniz, farkında olmadan demokratik Cumhuriyet’i yaralayacaksınız. Yakındır, yeni anayasa için iktidar sizden destek isteyecek. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın dediklerini duyun. Adam açık açık her şeyi anlatıyor.

Bu oyuna alet olmayın. 450 km yolu “Hak, Hukuk, Adalet” diyerek yürüdünüz. Peki verilen bu butlan kararı, seslendirdiğiniz hak, hukuk ve adaletle örtüşüyor mu? Tüm bu oynanan oyunların tek amacı AKP’yi yeniden koltuğa oturtmaktan başka bir şey değildir. Geçmişte sevabınızla günahınızla 13 yıl bu partinin genel başkanlığını yaptınız. Şu anda da sizin yanınızda yetişenler CHP’nin başında. Yasayla yeniden partinin başına getirilip, gelir gelmez yaptığınız konuşmada özürler dilerken, isim vermeden aylardır yandaş medyanın CHP yönetimi için kullandığı jargonları gerçekmiş gibi dile getirip, yetmedi onları FETÖ’cülükle suçladınız.

Kemal Bey; kurultay yenilgisini içinize sindiremediğiniz gerçeği açıkça ortada. Siz de “beni arkamdan hançerlediler” dediniz. Artık şu bir gerçek ki size tuzak kuranları partiden uzaklaştıracaksınız. Tarih, intikamla yapılan hiçbir hareketin başarı getirmeyeceğini belgeleyen kitaplarla doludur.

Ama intikam alayım derken Tunceli’de yoksul bir ailede doğup sizi bugünlere taşıyan Cumhuriyet’e can yakan zararlar vereceğinizi göremiyor musunuz? Yeni bir anayasa hazırlığı olduğundan haberiniz vardır. İktidar sizi tüm bu yapılacaklara ortak edip kullanmak istiyor.

Kemal Bey ile birlikte hareket eden değerli milletvekillerine sesleniyorum: Bu emperyal oyunu bozun. Bu emperyal oyunun önündeki tek engel mensubu olduğunuz CHP’dir. Lütfen, sizi parlamentoya taşıyan partiye zarar vererek tek adam yönetiminin yeniden iktidara gelmesine destek olmayın. Bir an önce Kemal Bey’i ikna edip en kısa sürede kurultay deyin.

Sayın Özel; en geç Kasım ayında baskın seçime hazırlıklı olun. Başta ABD Başkanı Trump ve AB’den bazı başkanlar bu iktidarın devamı için her türlü desteği verecekler. Siz ve Özel’in aracı vekillerinin karşılıklı görüşmeler yapacağı iddiaları var. Bu tür konuşmalar geçmişteki “istikşafi görüşmeler”den öteye gitmez; zaman kaybıdır. Bir an önce yeni bir parti gerekli, o da baskın seçime yetişmez. Mevcut partilerden biriyle yola çıkma gereği doğuyor. Büyük gayretle koşuşturuyorsunuz. Bu rejime halk sandıkta kırmızı kart gösterecek.

Sayın Fatih Altaylı, bir video paylaşımında Sayın Kılıçdaroğlu’nun yeni atadığı bir danışmanın “Laikler hem maymundan geldik diyorlar hem de Atatürk’e Atam diyorlar” dediğini anlatıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, kimlerle yola çıktığınızı iyi düşünmelisiniz!!

Sayın Kılıçdaroğlu, bu emperyal oyunu tek çözecek kişi sizsiniz. Yol yakınken hemen kurultay deyip siyasi tarihteki değerli yerinizi alın. Hiç unutmayın; size haksızlıklar yapıldıysa, o haksızlıkları yapanların hepsi gelecekte aynı haksızlıklara uğrayacaklardır.

SON SÖZ:

Demeğe de dilim varmıyor ama

kabahatin çoğu senin canım kardeşim!

Bu memleket,

korkuya teslim

olanların değil;

ona sahip çıkanların

memleketidir.

NAZIM HİKMET