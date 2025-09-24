110 milyon yaşındaki 12 metrelik orijinal dinozor fosili Fransa’daki müzayedeyle 5 milyon dolara satıldı, yumurtaları fosilleşmiş dinozor yuvası ABD’deki müzayedeyle 400 bin dolara satıldı, Jurassic Park’a ilham veren 115 milyon yaşındaki Deinonychus İngiltere’deki müzayedeyle 8 milyon dolara satıldı, bunlar fiberglas dinozora 9 milyon dolar ödedi... New York’taki gibi, Londra’daki gibi, Paris’teki gibi, orijinal dinozor müzesi kursaydık, taş çatlasın 80 milyon dolar harcardık, bunlar maket dinozor parkına 801 milyon dolar ödedi... Dinozorların yaşadığı dönemden bu yana böyle vurgun görülmedi ama, şimdi çıkıp “halk konserlerinde vurgun yapıldı” diyorlar!

★

Ankara büyükşehir belediyesindeki konser soruşturmasının başlangıç noktası ne?

Ebru Gündeş’in Cumhuriyet Bayramı’ndaki halk konseri.

★

Ebru Gündeş, Rıza Sarraf’la evliyken, yere göğe sığdıramayıp, önünde ceket ilikleyip, ayakta alkışlıyorlar mıydı, alkışlıyorlardı... Ebru Gündeş’le evliyken Rıza Sarraf’ı Türk Bayrağı’nın önüne oturtup, “200 ton altın ihraç etti” diyerek, “Türkiye’nin cari açığını tek başına kapattı” diyerek, “Türkiye ekonomisini kurtaran halk kahramanı” olarak topluma sunuyorlar mıydı, sunuyorlardı... Ebru Gündeş’le evliyken Rıza Sarraf’a sayın bakanlarımızın elinden ihracat şampiyonu plaketi veriyorlar mıydı, veriyorlardı... Sayın bakanlarımız Rıza Sarraf’ın özel uçağıyla Ebru Gündeş’le birlikte umreye gidiyorlar mıydı, gidiyorlardı, Ebru Gündeş’le birlikte umreye giden sayın bakanlarımıza “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yapıyorlar mıydı, yapıyorlardı... Sayın bakanımızın oğlunun düğününde sahneye çıkan Ebru Gündeş’e, sayın yandaş medyamızda “Türkiye’nin divası” diyorlar mıydı, diyorlardı.

★

E şimdi mi “kamuya zararlı” oldu Ebru Gündeş?

★

AKP’ye konser verirken diva, CHP’ye konser verirse, soruşturma!

★

Ama bu mevzuda asıl dikkatinize sunmak istediğim nokta başka... İzmir’de mesela, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıldönümünde, şu an hapiste tuttukları İzmir büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer’in ev sahipliğinde, varlığıyla onur duyduğumuz Tarkan’ın halk konseri vardı, Kordon’daydı, iğne atsan yere düşmüyordu, Alsancak’ın ara sokakları bile dolup taşmıştı, bir milyondan fazla kişi vardı, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kalabalık konseri oldu, hatta dünya tarihinin gelmiş geçmiş en kalabalık konserlerinden biri oldu, hatırlıyorsunuzdur mutlaka, çocuklarımızın neşeyle çocukluklarını hissedebildiği, gençlerimizin doya doya gençliklerini yaşayabildiği, kadınlarımızın, yaşlılarımızın, hayata gülümseyebildiği bir konserdi, hepimizin ruhundaki yarayı iyileştiren bir konserdi.

E şimdi ben buradan soruyorum...

Tarkan herhangi bir stadyumda mesela, böyle bir konser verse, bilet parası ne kadar olur? Kaç para ödemeniz gerekir?

Bakın cevabını da vereyim...

Tarkan’ın bu yıl Avrupa turnesi vardı, Londra’da konser verdi, 15 bin kişi izledi, Berlin’de Münih’te Stuttgart’ta Düsseldorf’ta Hamburg’ta konser verdi, sırf Hamburg’ta 60 bin kişi izledi, Zürih’te Rotterdam’da Viyana’da konser verdi, merak edenler lütfen girsin internete, Tarkan’ın bilet fiyatları orada yazıyor, her konserin en ucuz bileti 125 eurodan başlıyordu, şöyle iyi bir yerden seyredeyim diyenler 250 euro ödedi, bir kişi 250 euro, Türkçe meali nedir, 12 bin lira, evet, Tarkan’ı seyretmek isteyenler kişi başına 12 bin lira ödedi, dört kişilik ailesiyle gidenler 48 bin lira bilet parası ödedi.

E İzmir’de?

1 milyon kişi, bir kuruş bile ödemeden seyrettik Tarkan’ı.

Saatlerce sahnede kaldı, milli günümüzü 1 milyon kişi hep birlikte şarkılar söyleyerek kutladık, hayatımızın en güzel, en eğlenceli, en unutulmaz gecelerinden birini yaşadık, tek kuruş ödemedik.

★

E o şehirde yaşayan insanlar için, özellikle gençlerimiz için, bundan daha faydalı bir belediyecilik harcaması olabilir mi?

★

Hesap edin lütfen, ücretsiz seyreden 1 milyon kişiyi, gerçek bilet fiyatı üzerinden, kaç para çıkıyor... Bundan daha güzel sosyal hizmet olur mu?

★

İktidar belediyelerinin tarikatlara verdiği paraları toplasak, her gün Taylor Swift’i getirsek, her gün Rihanna’yı getirsek, her gün Lady Gaga konseri verdirsek, gene de o kadar tutar mı?

★

Geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, görmediğimiz otoyola, yatmadığımız hastaneye para ödüyoruz, seyrettiğimiz halk konserine ise para ödemiyoruz, hangisi daha pahalı?