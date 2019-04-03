Murat Gezer sevgilisi Mina Başaran’ın anısına tablo yaptırdı

Yaklaşık bir yıl önce uçak kazasında hayatını kaybeden iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, Mina'yı unutmadı. Gezer, ressam Fırat Engin’e ‘Bellek Frekansları’ isimli bir tablo yaptırdı.

Başaran Holding’in üçüncü kuşak temsilcisi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, yakın dostlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi yapmak için İstanbul’dan Dubai’ye uçmuştu. Mina Başaran ve arkadaşlarının bulunduğu özel jet İstanbul’a dönüşte 11-03-2018 tarihinde İran’da dağlık bir alana düştü. Bütün Türkiye'yi kahreden bu olay sonrası uçakta bulunan 2'si kadın pilot, 1'i hostes, 8'i de yolcu 11 kişi hayatını kaybetmişti.

NİŞANLISINI UNUTMADI

‘Meleğim’ diye sevdiği nişanlısının hatıralarıyla yaşamına devam eden iş insanı Murat Gezer, nişanlısı Mina Başaran’ın ölüm yıl dönümünde Mina’nın hatırasını yaşatmak adına Fırat Engin’a bir tablo yaptırdı. Mina Başaran ile aşkını ressam Engin’e tek tek anlattı. Usta Ressam ise Gezer’in bu anlattıklarını not alarak çiftin aşkını eserine taşıyarak ölümsüzleştirdi.