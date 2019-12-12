Alman pastası nasıl yapılır? Çikolatalı alman pastası tarifi…

Birçok insanın çocukluğundan beri en sevdiği lezzetler arasında giren Alman pastası yumuşacık keki ve içi dolgulu kreması ile bambaşka bir lezzettir. Alman pastası tutkunları için hazırladığımız çikolatalı Alman pastası tarifi ile daha da değişik bir lezzet sunuyoruz. İşte çikolatalı Alman pastası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Büyük küçük herkesin severek yediği Alman pastası sizin için de vazgeçilmezler tatlılardan biri ise harika bir tarif hazırladık. Yumuşacık pandispanya keki ve enfes kreması ile birlikte adete bir şölen yaşatan Alman pastası tutkunları için bambaşka bir lezzet hazırladık ve çikolatalı Alman pastası ile karşınıza geldik. İşte çikolatalı alman pastası malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Çikolatalı Alman pastası malzemeleri



Hamuru için;

-1 bardak ılık süt

-½ bardak sıvı yağ

-½ bardak toz şeker

-1 paket instant maya

-1 tane yumurta

-Aldığı kadar un

-1 tatlı kaşığı mahlep (Arzuya göre)

Kreması için;

-Çikolatalı Pastacı Kreması (Yumurtasız)

-3 bardak süt

-½ bardak un

-½ bardak toz şeker

-1 kaşık dolusu kakao

-1 paket bitter çikolata

-½ kaşık tereyağı

-1 paket sade toz kremşanti

Üzeri için;

-Çikolata (Benmari usulü eritilmiş)

Çikolatalı Alman pastası yapılışı

İlk olarak kremayı hazırlama ile başlayın. Tereyağı, çikolata ve kremşanti hariç tüm malzemeleri bir tencerede pişirin. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirmeye devam edin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine çikolata ve tereyağını ekleyip karıştırın. Biraz ılık hale gelince krem şantiyi de ekleyin ve yine karıştırın. Öncelikle kremayı hazırlayın. Tereyağı, çikolata ve kremşanti hariç tüm malzemeleri muhallebi kıvamında pişirin. Daha sonra soğuması ve kıvam alması için buzdolabına kaldırın Hamuru için ise gerekli tüm malzemeleri geniş bir kabın içine alın ve yavaş yavaş eklediğiniz un ile birlikte yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun. Daha sonra üzerine streç örtün ve mayalanması için 1 saat kadar bekletin.

Hamur mayalandıktan sonra küçük parçalar kopartın. Yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 20 dakika kadar tepside beklettikten sonra 180 derecelik fırında pişirin. Pişen hamurlar oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin ve ikiye bölün. Ardından içini krema ile doldurun. Üzerini de benmari usulü eritilmiş çikolata ile süsleyin.

Afiyet olsun.