Çoban salata tarifi: Çoban salata nasıl yapılır?

Yemeklerimizin yanında olmazsa olmazlarımızdan biri de çoban salatadır. Her mevsim yapabileceğiniz çoban salata hemen hemen her yemeğin yanına da yakışır. Domates, salatalık ve biber muhteşem buluşmasına şahit olmak istiyorsanız sizin için hazırladığımız çoban salata tarifini mutlaka denemelisiniz. İşte çoban salata malzemeleri ve tarifi…

İnce ince doğranmış domates, mis gibi yeşil biber, çıtır çıtır salatalık ve kuru soğanla yapılan ve asıl lezzeti sosunda gizli olan çoban salata harika bir menünün son parçasıdır. Tüm yemeklerin yanına çok yakışan ve herkesin severek yediği çoban salata yapılması en kolay tariflerden biridir. Özellikle sebzelerin en taze olduğu yaz aylarında serinleten de bir lezzet olması sebebiyle çok tercih edilir. Siz de harika bir menüyü çoban salata ile taçlandırmak istiyorsanız buyurun ayrıntılı tarifimize…

ÇOBAN SALATA İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 tane orta boy kuru soğan,

-2 tane salatalık

-3 tane domates,

-1 tane sivri biber veya çarliston biber,

-½ limon suyu,

– Maydanoz,

– Zeytinyağı

– ½ kaşık sirke

– Tuz

– Reyhan (Arzuya göre)

ÇOBAN SALATASI TARİFİ

Tüm sebzeleri bol suyla iyice temizleyin. Ardından domatesleri küçük küpler halinde doğrayın. Salatalıkları alacalı bir şekilde soyduktan sonra yine küp küp doğrayın. Soğanı soyup ince ince dilimleyin. Biberlerin çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğrayın. Maydanozları da ince ince kıydıktan sonra tüm malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. Bir başka kabın içinde tuz, yağ, limon ve sirkeyi karıştırın ve salatanın üzerine dökün. Her tarafını alacak şekilde karıştırdıktan sonra üzerine reyhan serperek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.