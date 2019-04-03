Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi: Bulgur pilavı nasıl yapılır?

Domatesli bulgur pilavı deyince, sizin de akan sularını duruyorsa bir de Hatay usulü domatesli bulgur pilavını denemelisiniz. Hatay usulü domatesli bulgur pilavı daha lezzetli ve sofralarda daha bereketli oluyor. İşte Hatay usulü domatesli bulgur pilavı tarifi…

Bulgur pilavı sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Hele ki domatesli bulgur pilavı, hemen hemen her evde akşam ne pişirsem sorusunun ilk cevabı olabilir. Peki ya Hatay usulü domatesli bulgur pilavını daha önce hiç denediniz mi? Eğer hiç denemediyseniz tarifimizi hemen denemelisiniz. Hem lezzetli hem de bereketli olan bu pilavı severek yiyeceksiniz.

HATAY USULÜ DOMATESLİ BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

1 bardak bulgur (pilavlık)

2,5 bardak su

2 tane domates

2 tane yeşil biber

1 tane kırmızı biber

1 tane soğan

1 kaşık biber salçası

½ bardak zeytinyağı

Karabiber

Tuz



HATAY USULÜ DOMATESLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ

Küp küp doğradığınız soğanları ve biberleri yağda hafif kavurun. Soğanlar kavrulunca biber salçasını ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine kabuklarını soyduğunuz domatesleri yine küp küp doğrayıp ekleyin.

Suyu, tuzu ve karabiberini de ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatın. Daha sonra bulguru ilave edip suyu çekene kadar orta kısıklıktaki ateşte pişirin ve demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun.