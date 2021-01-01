Kastamonu ile Kayseri arasında sosyal medyada pastırma kapışması

Gurme Vedat Milor’un “Bugün gelinen noktada yaptıkları pastırmaların lezzetiyle sizce hangi ilimiz diğerine kıyasla daha öne çıkıyor?” başlığıyla Twitter hesabından anket başlattı. “Kayseri pastırması mı?, Kastamonu pastırması mı?” anketinde 120 bin kişi oy kullandı. Oy verenlerin yüzde 55,3’ü Kayseri pastırması daha lezzetli derken, yüzde 44,7’si ise tercihini Kastamonu pastırmasından yana kullandı.

Sosyal medyadaki ankete kısa sürede binlerce yorum yapıldı. Belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına birçok kurum ve kuruluş yorumlarıyla oy oranlarını yükseltmeye çalıştı. Kastamonu Belediyesi, “Kayseri pastırmasının adı, Kastamonu pastırmasının tadı var” derken, Kayseri Kocasinan Belediyesi ise, “Kastamonu denildiğinde aklıma; İnebolu kestanesi, Azdavay armudu, Araç ceviz ve kızılcığı, Taşköprü eriği ve sarımsağı geliyor ama pastırma demek Kayseri demektir” yorumunda bulundu.

“KASTAMONU PASTIRMASI AĞIZDA KUM GİBİ DAĞILIR”

Pastırma üreticisi Ömer Karabıyıkoğlu, “Kastamonulular olarak belki bu ankette geride olabiliriz ama biz biliyoruz ki Kastamonu pastırması, Kayseri pastırmasından daha doğal, daha lezzetli, bizimkisi fabrikasyon bir üretim değil. O yüzden çok emek sarf ederek yapıyoruz. Bizim ürünlerimiz tamamen doğal yollarla yapılmaktadır. Doğal olarak kuruturuz, bütün aşamalarında el emeğimiz göz nurumuz vardır. Bizim kesimimizle ağızda kum gibi dağılan kıvamda çok farklı bir lezzet oluşturmaktadır. Bütün Türkiye’ye sesleniyoruz, Kastamonu pastırmasının kesimi tamamen farklıdır ve çemenimiz farklıdır. Eğer lezzet düşkünü insanlarımız var ise Kastamonu pastırmasını mutlaka bir kez denemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Karabıyıkoğlu, “Vedat Milor’un da Kastamonu pastırmasını severek tükettiğini biliyoruz. Anketlerde ne çıkarsa çıksın, Kastamonu pastırmasının lezzetinin, Kayseri’den üstünlüğü inkar edilemez. Bizim pastırmamız bir numaradır. Herkesin de Kastamonu pastırmasını tatmasını tavsiye ediyoruz” diye konuştu. (İHA)