‘Kastamonu mu Kayseri mi?’ Polemik zam getirdi!

Son yıllarda Kayseri ile pastırma rekabetine giren Kastamonu pastırması, ünlü gurmelerin Kastamonu pastırmasını işaret etmesiyle talep görmeye başladı.

Ünlü gurme Vedat Milor’un düzenlediği “Kayseri pastırması mı? Kastamonu pastırması mı?” diyerek düzenlediği anketin ardından Kastamonulular ile Kayserililer tekrar karşı karşıya gelmişti.

“Kayseri mi yoksa Kastamonu mu?” tartışmalarının devam ettiği sırada Kastamonulu pastırma üreticileri ise yaşanan polemiği fırsata çevirdi.

Her geçen gün talep gören ve son yıllarda ülke genelinde adından söz ettiren Kastamonu pastırması, geçen yıl iki defa zam gördü.

1 YIL GEÇMEDEN 40 TL ZAMLANDI

Geçen yılın başında 140 liradan satılan Kastamonu pastırması, 20 lira zamlanarak 160 liradan satılmaya başlandı.

Vedat Milor’un anketinin ardından satışların artmasıyla birlikte halen “Kastamonu pastırması mı, Kayseri pastırması mı?” tartışmaları devam ederken pastırmaya bir zam daha geldi.

20 lira daha zamlanan Kastamonu pastırması, 180 liradan satılmaya başlandı. 150 liraya satılan Ekmeklik Kastamonu pastırması ise, önce 170 liraya ardından da 190 liraya fiyatı yükseldi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Geçen yıl iki defa Kastamonu pastırmasının zamlanması üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları ise tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, pastırma polemiği devam ettiği sürece Kastamonu pastırmanın daha da zamlanacağını kaydetti. (İHA)

