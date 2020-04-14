Magnolia tatlısı nasıl yapılır? En iyi Magnolia tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Magnolia tatlısı nasıl yapılır? En iyi Magnolia tarifi için gerekli olan malzemeler nelerdir?

Magnolia tatlısı dünyanın birçok yerinde meşhur olmuş bir sütlü tatlı çeşididir. Fransızların ünlü tatlısı magnolia, meyvelerle servis edilir. Peki Magnolia nasıl yapılır? Magnolia tarifi için hangi malzemeler gereklidir? İşte tüm bilgiler…

En çok tanınan Fransız tatlılarının başında Magnolia geliyor desek yanlış olmaz. Hafif olmasından dolayı daha fazla tercih edilen Magnolia, süt tatlılar listesinin en çok rağbet gören tatlılarından biridir. Yapılması sadece 15 dakika sürecek magnolia tatlısı nasıl hazırlanır? Magnolia tatlısı için hangi malzemeler kullanılır? En nefis magnolia tarifi haberimizde…

MAGNOLİA TATLISININ HAZIRLANIŞI

Geniş bir tencereye süt, şeker ve yumurtayı alın kısık ateşte pişirmeye başlayın. Sıvı karışımın içerisine elekten geçirilmiş un ve nişastayı ekleyin. Karışımı homojen olana kadar çırpın. En son karışıma kremayı ekleyin, kremayı karışıma mikser yardımıyla yedirdikten sonra muhallebiyi ocaktan alın. Ayrı bir kapta yulaflı bisküvi ve bebek bisküvisini ezin ya da robottan geçirin. Muhallebinin ilk sıcağı çıktıktan sonra magnolia kabına bir kat bisküvi, bir kat muhallebi olacak şekilde yerleştirin. İsterseniz magnolia tatlısı üzerine, yanlarına mevsim meyveleri (çilek, muz, kiv gibi) serpiştirebilirsin. Soğuduktan sonra magnolialar servise hazır. Afiyet olsun…

MAGNOLİA TARİFİ MALZEMELERİ

1 litre süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 1 parmak az şeker

1 yumurta sarısı

1 kutu sıvı krema (200 ml.)

1 paket yulaflı bisküvi

10 tane bebek bisküvisi

Mevsim meyveleri (Çilek, muz, kivi..)