Mercimek köftesi nasıl yapılır? En kolay ve nefis mercimek köftesi tarifi…

Mercimek köftesi nasıl yapılır? En kolay ve nefis mercimek köftesi tarifi…

Mercimek köftesi birçoğunun beğenerek yediği özellikle de beş çaylarında tercih edilen yiyeceklerdendir. Kolay hazırlanışı ile mutfaklarda sıkça yapılan mercimek köftesinin yapılışını ve kolay tarifini yazımızda derledik. Peki mercimek köftesi için hangi malzemeler gerekli? İşte nefis mercimek köftesi tarifi...

Zaman zaman sofralarda ana yemekler haricinde farklı tatlar aranabiliyor. Mercimek köftesi de bunun için iyi bir alternatif. Kolay hazırlanışı ve lezzetiyle ağız sulandıran nefis mercimek köftesi yapılışını sayfamızda sizler için derledik. İşte en güzel ve kolay mercimek köftesi yapılışı…

MERCİMEK KÖFTESİ MALZEMELERİ

– 1 bardak kırmızı mercimek

– 1,5 bardak ince köftelik bulgur

– 1 kuru soğan

– 1 demet maydanoz

– 2-3 kaşık sıvı yağ

– 1 demet taze soğan

– 1 kaşık domates salçası

– 1 kaşık biber salçası

– 3 bardak su

– Marul

– Tuz

– Kimyon

– Karabiber

– Pul biber

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Öncelikle mercimekleri bol su ile yıkayın ve üzerine 3 bardak su ilave edip haşlayın. Suyunu çektikten sonra bulgur da ilave ederek tencerenin kapağı kapağını kapatın.

Bir başka tavanın içinde soğanları yemeklik doğrayıp kavurmaya başlayın. Ardından salçaları ilave edin. Birkaç dakika da böyle kavurun ve ocaktan alın. Mercimek ve bulgur yarım saat kadar dinlendikten sonra salçalı karışımı üzerine ekleyin. İyice yoğurun. İyice karışan köfteye tuz ve baharatları ilave edin ve tekrar yoğurun.

Maydanozları ve soğanları ince ince doğrayın. Köfteye ilave edip iyice karıştırın.

Daha sonra birer sıkım alarak şekillendirin ve üzerine marul dizdiğiniz servis tabağına koyun. Limonla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.