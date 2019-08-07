Tas kebabı nasıl yapılır? İşte pratik tas kebabı tarifi ve püf noktaları…

Etten vazgeçmeyenler için şahane bir seçenek olan tas kebabı, doyurucu, lezzetli ve tadına doyum olmayan bir yemektir. Eğer sevdiklerinizi bir masa da toplamak istiyorsanız tas kebabı tarifi ile onlar için harika bir sofra hazırlayabilirsiniz. İşte parmaklarınızı yiyeceğiniz tas kebabı tarifi…

Kuşbaşı et, baharatlar, suyunu lezzetini vermiş soğan ve salçayla daha adından bahsedilirken ağızları sulandıran tas kebabı bereketli ve lezzetli bir yemektir. Özellikle misafir sofranız için etli bir yemek yapmak isterseniz daha iyi bir seçenek olamazdı. Doyurucu bir yemek olan tas kebabı için hazırladığımız tarif ile siz de kolaylıkla yemeği hazırlayabilirsiniz. İşte lokum gibi bir et ile tadına doyulmaz tas kebabı yapmak için malzeme listemiz ve ayrıntılı tarif…

Tas kebabı tarifi ve malzemeleri

– 800 gr kuşbaşı et

– 1 kaşık sıvı yağ

– 2 kaşık tereyağı

– 1 kuru soğan

– 3 diş sarımsak

– 1 kaşık un

– 1 kaşık domates salçası

– 1 tatlı kaşığı tuz

– 1 patates

– 1 havuç

– 3 bardak sıcak su

– Tane karabiber



Tas kebabı yapılışı

Sıvı yağı ve tereyağını tencerede kızdırın. Üzerine kuşbaşı etini koyup etler suyunu salıp tekrar çekinceye kadar kavurun. Üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ve sarımsakları ekleyin ve kavurmaya devam edin. Birkaç dakika sonra 1 kaşık un ekleyin ve kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Üzerine salçayı ekleyin.

Ardından tuzunu ekleyin biraz karıştırıp küp küp doğradığınız patates ve havucu ekleyin. En son karabiberi ve suyunu da ekledikten sonra kapağını kapatın. 30 dakika kadar pişirin. Suyu kıvam aldıktan sonra altını kapatın ve sıcak servis edin.

Afiyet olsun.