Tavada lahmacun tarifi… Evde lahmacun nasıl yapılır?

Karnınız acıktığınız zaman akla gelen en geleneksel ve en lezzetli yemeklerden biri lahmacundur. Peki, dışarıdan lahmacun sipariş etmektense evinizde mis gibi bir lahmacun yapmak ister misiniz? Bunun için hem pratik hem de lezzetli bir tarifimiz var. İşte tavada lahmacun tarifi ile yaşatacağınız ziyafet için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışı…

Doyurucu, lezzetli ve oldukça pratik bir tarif arayanlar için hazırladığımız lahmacun özellikle evdeki çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. Dışarıdan sipariş etmektense evinizde leziz bir lahmacun hazırlamaya ne dersiniz? Peki, evde lahmacun nasıl yapılır? Daha önce duymayanlar için söyleyelim. Tavada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lahmacunu herkesin beğenisine sunabilirsiniz. İşte evde lahmacun yapımı için gerekli malzemeler…

Tavada lahmacun malzemeleri

Hamur için;

-1. 5 bardak süt

-1 bardak ılık su

-2 kaşık sıvı yağ

-1 silme kaşık tuz

-1 paket kabartma tozu

-5-5. 5 bardak un

İç harç için;

-½ kg orta yağlı kıyma

-2 tane kuru soğan

-3 tane yeşil biber

-1 tane domates

-5. 6 dal maydanoz

-1 kaşık domates salçası

-1 kaşık acı biber salçası

-2 kaşık sıvı yağ

-Tuz

Tavada lahmacun yapılışı

Öncelikle hamuru hazırlamak için derin bir kabın içine sütü koyun. Üzerine sıvı yağ tuz ekleyin ve yavaş yavaş unu katın. Daha sonra kıvam bulana kadar yavaşça suyu ekleyin. Ele yapışmaz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Daha sonra tezgahı unlayın ve bütün hamuru küçük parçalara yırın. Daha sonra dinlenmesi için üzerine bir bez örtün ve bekletin.

Bu arada harç için kıymayı derin bir kaseye alın. Rondoya soğanı yeşil biberi koyun ve ince bir hal alana kadar çekin. Bunu kıymanın içine ilave edin.

Daha sonra domates ve maydanozu da aynı şekilde çekin ve onu da kıymaya ilave edin. Salçasını, tuzunu, sıvı yağ da katıp karıştırın.

Pişirme aşamasında kapaklı yanmaz bir tava kullanabilirsiniz. Tavayı ocağa alın ve ilk hamur parçasını tabak büyüklüğünde açın.

Üzerine aralıklı bir şekilde elinizle iç harcı yayın. Bunu ısınmış olan tavaya yerleştirin. Ocağı önce yüksek ateşte daha sonra kısık ateşte tutun. Kapağı kapatmadan önce üzerine ıslak bir bez kapatın. Altı kızarınca alabilirsiniz. Diğer tüm parçalara aynı işlemi yapın.

Afiyet olsun.