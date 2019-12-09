Yaprak sarma tarifi… Yaprak sarma içi nasıl hazırlanır?

İster özel davetlerde ister akşam yemeklerinde ister çayın yanına ister bayramlarda tabakların vazgeçilmez lezzetli olmazsa olması yaprak sarma herkesin sevgilisidir. Peki, daha önce hiç yapmayanlar için yaprak sarma içi nasıl yapılır? İşte yaprak sarma malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Özellikle bayramlarda ziyarete gelen misafirlere ikram edilmek üzere hazırlanan ilk lezzetlerden biri olan yaprak sarma büyük küçük herkesin sevgilisidir. Sadece bayramlarda da değil, akşam yemeklerinden önce ara sıcak olarak da tercih edilebilen yaprak sarma en zamansız yemeklerden biridir. İşte yaprak sarma malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Yaprak sarma malzemeleri

-½ gram asma yaprağı

-1 tane limon

-Zeytinyağı

İç harcı;

-2 tane kuru soğan

-1,5 bardak pirinç

-Maydanoz

-1 kaşık salça

-Karabiber

-Kırmızı pul biber

-Kimyon

-Nane

-Tuz

-2 kaşık sıvı yağ

Yaprak sarma yapılışı

Öncelikle salamura sarma yapraklarını sıcak suya koyun ve biraz bekletin. Ardından yıkayıp süzün. Geniş bir kabın içine soğanları rendeleyin. Ardından üzerine zeytinyağı koyun. Üzerine baharatlarını salçasını ve maydanozunu ekleyin. İyice karıştırın. Yaprakları teker teker açın ve geniş tarafına içten biraz koyun ve ince yerine doğru sarın. Tüm yapraklara aynı işlemi yapın ve tencerenin dibine yırtılmış yaprakları serip üzerine sardığınız yaprakları koyun. En son tencerenin üzerine birkaç dilim limon ve zeytinyağı koyun. Üzerine bir tabak koyun ve kapağını kapatın. Tencereye sıcak su ilave edin. Sıcak ve soğuk servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…