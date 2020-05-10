Yayla çorbası nasıl yapılır? Tam ölçülü nefis yayla çorbası tarifi…

Mutfakların vazgeçilmezleri arasında yer alan yayla çorbası hem besleyici olması nedeniyle hem de çoğu yemeğin yanına yakışması nedeniyle tercih ediliyor. İçerisindeki yoğurt ve yumurta nedeniyle çocuklar için de oldukça faydalı olan yayla çorbası birkaç malzeme ile kolayca hazırlanabiliyor. Peki yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası için gerekli malzemeler nelerdir? İşte en lezzetli yayla çorbası yapılışı…
TAM ÖLÇÜLÜ YAYLA ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
-1 fincan pirinç
-7 bardak su
-1 bardak yoğurt
-1 tane yumurta
-½ fincandan biraz fazla un
-3 kaşık sıvı yağ
-2 kaşık tereyağı
-Tuz
-Nane
YAYLA ÇORBASI YAPILIŞI
Tencerenin içine suyu, sıvı yağı, naneyi ve pirinci koyup pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatın. Bir başka kasenin içinde yoğurdu, yumurtayı ve unu topak kalmayacak kadar karıştırın.
Pirinçler yumuşadıktan sonra kaynayan sudan azar azar yoğurt karışımına koyun ve karıştırın. Daha sonra bu karışımın tamamını tencereye dökün. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey karıştırmayı ihmal etmemeniz. 10 dakika kadar daha kaynadıktan sonra ocaktan alın. Tereyağı, nane ve pul biberi kızartıp çorbanın üzerine dökerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.