Yoğurtlu terbiyeli tavuk çorbası tarifi: İçinizi ısıtacak terbiyeli tavuk çorbası nasıl yapılır?

Yağmur, soğuk ve hastalık ardı ardına gelince kış kendini hissettirmeye başladı. Bu durumlarda aklımıza gelen en şifalı çorbalardan biri de terbiyeli tavuk çorbası. Soğuk algınlığı gibi birçok hastalığı daha başlarken ortadan kaldıran terbiyeli tavuk çorbası hem lezzetli hem de pratik bir tarif. İşte terbiyeli tavuk çorbası malzemeleri ve ayrıntılı yapımı…

Kışın geldiğini tıkanan burunlardan, bol hapşırıktan ve halsiz hallerden anlayabilirsiniz. Eğer siz de böyle bir durumla karşı karşıyaysanız ilaçlara başvurmadan önce mutlaka sizin için hazırladığımız terbiyeli tavuk çorbası tarifini mutlaka denemelisiniz. Bu şifa deposunun ilaç olma özelliği dışında hem kolay hem de lezzetli bir çorba olması da cabası. İşte evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz terbiyeli tavuk çorbası…

TERBİYELİ TAVUK YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 tavuk budu

-2 defne yaprağı

-1 lt su

-Tuz

-½ bardak tel şehriye

-Nane

-1 bardak yoğurt

-1,5 kaşık un

-½ limon

-1 yumurta sarısı

TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİ

Geniş bir tencerenin içinde tavuk budunu, defne yaprağını, tuzu 2 litre su ile birlikte haşlayın.

Bu arada çorbanın terbiyesi için yoğurdu, unu ve yumurta sarısını, tuz ve limon suyu ile birlikte iyice karıştırın.

Tenceredeki tavuk haşlandıktan sonra defne yapraklarını ve tavuğu alarak kaynama suyundan bir iki kaşık alıp yoğurtlu karışıma dökerek karıştırın. Ardan tüm karışımı suyun içine dökün ve karıştırın.

Ardından tel şehriyeleri içine atın. Tavukları didikleyip tekrar içine atın. Biraz kaynadıktan sonra pul biberle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.