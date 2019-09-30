Zeytinyağlı kuru patlıcan dolması tarifi: Patlıcan dolması nasıl yapılır?

Eğer bugüne kadar hiçbir şekilde kuru patlıcan dolması yemediyseniz çok büyük bir lezzeti kaçırmışsınız demektir. Hem pratik hem de aşırı lezzetli olan kuru patlıcan dolması özellikle Güneydoğu Anadolu yöresinde çok meşhur lezzetlerden biridir. İşte kuru patlıcan dolması için gerekli malzemeler ve tarifi…

Güneydoğu Anadolu Mutfağı'nın en vazgeçilmez, en lezzetli ve en pratik yemeklerinden biri olan kuru patlıcan dolması zeytinyağlı ve etli seçenekleriyle de göz dolduruyor. Ağır ve yapımı zor gibi görünse de patlıcanların içini oyma gibi bir uğraşla vakit harcamayacağınız için oldukça pratik bir tarif. Bazı yörelerde ekşili dolma olarak da bilinen kuru patlıcan dolması adını sumak ekşisinden almaktadır. İşte kuru patlıcan dolması için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

KURU PATLICAN DOLMASI YAPIMI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-15-20 tane kuru patlıcan

-1 bardak pirinç

-2 soğan

-4 diş sarımsak

-1 kaşık nar ekşisi

-1 kaşık domates salçası

-1 kaşık biber salçası

-2 kaşık kuru nane

-½ çay bardağı sumak

-Karabiber

-Pul biber

-Tuz

-1 küp şeker

-½ bardak zeytinyağı

KURU PATLICAN DOLMASI TARİFİ

Öncelikle patlıcanları kaynamış olan duyun içine atın ve 15 dakika bekleyin. Ardından süzün ve ayırın. Ardından pilav tenceresinin içine zeytinyağını koyun. Soğanları yemeklik doğrayın ve kavurmaya başlayın. Ardından sarımsakları ve salçaları ekleyip kavurmaya devam edin.

Üzerine pirinci ekleyin. 2-3 dk kavurduktan sonra baharatlarını atın ve kavurmaya devam edin. 1,5 bardak sıcak su ekleyip kapağını kapatın ve pişirin.

Pirinçler suyunu çektikten sonra kuru patlıcanların içini 1 cm boşluk bırakacak şekilde doldurun ve tencereye dizin. Ardından 1 ,5 bardak su ve nar ekşisini karıştırın. Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 40 dakika sonra servise hazır.

Afiyet olsun.