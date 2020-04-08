Genellikle yüzde oluşan sivilcelere pek çok çoğumuz aşinayızdır ancak akneler bacaklarla birlikte vücudun her yerinde gelişen bir cilt hastalığıdır. Oluşan bölgede kızarıklık, şişlik, kaşıntı ve döküntü halinde kendini gösterirler. Bu durum hem can sıkıcıdır hem de sürekli rahatsızlık hissi verir. Peki, bacaktaki sivilceler nasıl geçer?

Sivilcelerin neden oluştuğunu anlamak için cildinizin buna neden izin verdiğini bilmeniz gerekir. Ciltteki gözenekler yağ bezleri içerir ve ergenlikle birlikte androjen hormonlarında bir artış görülür. Aşırı hormonlar yağ bezelerinin aktifleşerek çok fazla sebum üretmesine neden olur. Çok fazla sebum olduğunda, gözenekler ve kıl kökleri cilt hücreleri ile tıkanır. Tıkanan gözenekler iltihaplanır ya da enfekte olursa sivilce meydana gelir. Bacaklarda oluşan sivilceler uzun süren büyük bir sorun değildir. Genellikle buna neyin sebep olduğunun pek önemi yoktur. Bacaklarda sivilce oluşumunun nedenleri arasında folikülit başta gelir ve bacaklarda sivilce oluşumun en yaygın nedenlerinden biridir.

Folikülüt gelişiminin nedenleri şunlardır;

-Vücudun ısıya maruz kalması ve aşırı terleme

-Sıkı giysiler giyinmek

-Tıraş sonrası oluşan sivilceler

-Kıl dönmesi batık kıl

-Stres

-Hijyen eksikliği

Aynı zaman da kurdeşen ve egzama bacaklarda sivilce ve döküntü oluşumuna neden olan faktörlerdir. Tedavisi için mutlaka dermotoloğa başvurmanız gerekir. Doktorunuzun reçete ettiği kremler bu tür sorunların iyileşmesi için en doğru yoldur.

Bacaklarınızda oluşan sivilceler çoğu zaman etek, elbise ve şort giydiğinizde sizi huzursuz edebilirler. Eğer altta yatan bir cilt rahatsızlığınız yoksa doğal tedavilerle görünümlerini azaltabilir ve iyileşmelerini sağlayabilirsiniz. İşte bacaklarınızdaki sivilcelerden kurtulmanız için dikkat etmeniz gereken bazı hususlar ve doğal tedavi yöntemleri…

HİJYEN

Bacaklarınızın hijyenini sağlamak için günde iki defa sıcak su ile yıkayın. Sıcak su bakterileri yok eder ve bacaklarınızın temizlenmesini sağlar.

NEMLENDİRİCİ



Bacaklarınıza nem desteği sağlamak sivilceleri yok etmek için etkili bir çözümdür. Cildiniz kuruduğunda daha çok kaşıntıya ve cildinizde tahrişe neden olabilir. Bunun önüne geçmek için mutlaka her gün nemlendirmeniz gerekir.

KESE



Kese cildinizde biriken kiri ve yağı temizlemek için etkili bir yöntemdir. Özellikle bacaklarınıza kese uyguladığınızda kan dolaşımınız hızlanır. Sivilce ve selülit görünümünüzü azaltmaya yardımcı olur.

BİTKİSEL YAĞLAR

Çay ağacı yağı ya da kırmızı kantaronu günde iki kere uyguladığınızda cildinizde rahatlama ve cilt hücrelerinde yenilenme sağlanır.