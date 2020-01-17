Parlak ve bakımlı cildin sırrı en başta çok iyi nemlendirilmekten geçer. Güzellik rutininize ekleyeceğiniz nemlendirme işlemi cildiniz için büyük önem taşır. Daha parlak, genç ve sağlıklı bir cilt için her gün cildinizi nemlendirmeniz gerekebilir. Peki, cilt en iyi nasıl nemlendirilir?

Kuru ciltler genellikle cildin yeteri kadar nem tutmadığı durumlarda oluşabilir. Gün aşırı banyo yapma, kimyasal ürünler kullanma, yeteri kadar su tüketmeme ve hava koşullarına bağlı olarak cilt kuruluğunda artış görülebilir. Kuru cildi tedavi etmenin en iyi yolu kesinlikle nemlendirme işlemidir. Cildinizin nem ihtiyacını karşılamak için uygulayacağınız en iyi yöntem doğal ürünler kullanmak olabilir. Çok fazla para harcamadan bu ürünleri elde etmek oldukça kolay. Kullanılan bu doğal ürünler cildinizin en iyi şekilde nemlenmesine ve sağlığını korumasına yardımcı olabilir. İşte evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz cilt nemlendiricileri…

YUMUŞACIK BİR CİLT İÇİN ZEYTİNYAĞI MASKESİ

Nemlendirici özelliği yüksek olan saf zeytinyağı cildin onarımını ve nemlenmesini sağlar. Yapmanız gereken tek şey bir miktar zeytinyağını cildinize sürüp 15 dakika bekletmek. Ardından cildinizi yıkayın ve durulayın. Bu pratik maske ile cildiniz neme doyar ve ince çizgilerin görünümü azalmaya başlar.

BAL MASKESİ İLE KURU CİLDİNİZE SAVAŞ AÇIN

Nemlendirici özelliği yüksek olan bal, cildinizi derinlemesine nemlendirecek organik bir üründür. Akşam yatmadan önce balı ince bir şerit halinde yüzünüze uygulayın ve 20 dakika bekletin. Haftada 2 kez uygulayarak kısa zamanda farkı görebilirsiniz.