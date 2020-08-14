Fondöten seçimi nasıl yapılmalı? Ten rengine göre fondöten seçimi ipuçları…

Mükemmel bir makyajın tüm tekniklerini biliyor ve bu sayede harika işler çıkarıyor olabilirsiniz ancak makyajınızı yaparken yanlış ton ve yanlış ürünler kullanıldığında yapılan tüm emekler bir anda çöpe gidebiliyor. Bunların başında ise yanlış tercih edilen fondöten seçimi geliyor. Peki, fondöten seçimi nasıl yapılmalı? İşte ten rengine göre fondöten seçimi ipuçları…

Satın alırken aniden karar verip alınan fondötenleri daha sonra uyguladığınızda aslında cildinize uygun olmadığını görmek hayal kırıklığına neden oluyor. Ancak cilt renginizi daha yakından tanımanıza yardımcı olacak cilt alt tonları ile artık hayalini kurduğunuz kusursuz ve pürüzsüz makyaja sahip olabilirsiniz. Peki cilt rengine uygun fondöten nasıl seçilir? İşte ten rengine uygun fondöten seçimi ipuçları…

CİLT ALT TONU NASIL BELİRLENİR?

Cildinizin beyaz ya da buğday tenli olduğunu konusunda emin olamıyorsanız bunun en büyük nedeni cilt alt tonunu bilmemeniz yüzünden olduğunu söyleyebiliriz. Her buğday tenli ya da beyaz tenli aynı tonlarda fondöteni kullanamaz çünkü cilt alt tonu herkeste farklıdır ve genellikle fondötenler cildin alt tonuna uygun olarak tasarlanır.

Cilt alt tonları 3 ana kategoriye ayrılır. Bunlar soğuk, sıcak ve nötr tonlardır. Fondöten seçimi yaparken size en uygun olanı bulmak için cilt alt tonunu belirlemeniz gerekir.

Cilt alt tonunuzu belirlemek için deneyebileceğiniz testler şunlardır:

BİLEK TESTİ: Damarlarınızın rengini kontrol edin. Mavi veya mor renkler soğuk alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer cildinizde sarılık, kırmızılık bulunuyor ve damarınız yeşil renkte ise sıcak alt tona sahip olduğunuzun bir göstergesidir.

GÜNEŞ TESTİ: Cildiniz güneşte kızarıyorsa serin alt tonlara ancak kolayca bronzlaşıyorsa sıcak alt tona sahip bir cilde sahipsinizdir.

Cilt alt tonunu belirledikten sonra cilt rengine en uygun fondöteni artık çok daha kolay seçebilirsiniz. Bu sayede kusursuz bir makyaja sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

BOYNUNDA TEST ET

Cilt alt tonunu öğrendikten sonra cildine uygun fondötenleri çene ile boyu çizgisinin olduğu bölgede test etmeniz gerekir. Fondöteni cildinize uygulayın ve birkaç dakika cildinizde uyumunu daha iyi görebilmek için bekleyin. Bunun nedeni ise bazı fondötenler cilde uygulandığında okside olarak renk farklılıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sebeple biraz beklemek işe yarayacaktır. Tüm bunların ardından boynuna uyguladığın fondöten cilt renginle uyum yakalıyor ve bütünleşiyorsa doğru fondöteni bulmuşsunuz demektir. Ayrıca daha önce kullandığınız fondöteninizi yanınıza alarak doğru bir fondöten seçimi yapabilirsiniz.