Fondöten cildinizin rengini eşitlemek, lekeleri ve izleri gizlemek için kullanılan kozmetik bir üründür. Fondotönle makyajın geri kalanını tamamlamak için kusursuz bir yüzey oluşturabilirsiniz. Doğru fondöteni kullanmak önemlidir, çünkü cildinize uygun tonlar uygulanmadığında doğal görünmezler ve makyajınızın geri kalanı için uygun bir zemin oluşturmayabilirsiniz. Cildinize en uygun fondöteni bulmak için öncelikle cilt alt tonunuzu belirlemek ve nasıl bir fondötene sahip olmak istediğinizi iyi bilmek gerekir. Peki fondöten nasıl seçilir? Fondöten seçiminde nelere dikkat edilmelidir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

Fondöten almadan önce hangi tip özelliğe sahip bir fondöteni almak istediğinize karar vermeniz gerekir. Seçim yaparken ilk tercih ettiğiniz kapatıcı özelliğine sahip olan mı yoksa renk eşitsizliğini gideren mi olduğunu önceden belirlemek gerekir. Daha sonra cilt tipinizi devreye sokarak uygun bir fondöten seçimi yapabilirsiniz.

CİLT TİPİNİZ HANGİSİ?

Kuru bir cilde sahip olanlar aydınlık ve parlak bitişli fondötenler kullanabilir. Ayrıca Islak ten görünümü cildinizdeki mat görünümü yok etmeye yardımcı olacaktır. Yağlı ciltler ise kendinden pudralı ve mat bitişli fondötenleri kullanabilirler. Bunun yanı sıra eğer makyajınızın ve fondöteninizin daha kalıcı olmasını istiyorsanız makyaj bazı kullanabilirsiniz. Karma ve normal bir cilde sahipseniz su bazlı fondötenleri seçebileceğiniz gibi yoğun ve mat fondötenleri de kullanabilirsiniz.

CİLT ALT TONUNUZU BELİRLEYİN

Cildinizin beyaz ya da buğday tenli olduğu konusunda net bir karar veremiyorsanız bunun nedeni cilt alt tonunuzu bilmediğinizden kaynaklanabilir. Her açık tenli ve beyaz tenli kişiler aynı renk fondöteni kullanamaz çünkü cilt herkesin cilt alt tonu birbirinden farklıdır ve fondötenler cildin alt tonuna uygun olarak tasarlanırlar.

Cilt alt tonları 3 ana kategoriye ayrılır. Bunlar soğuk, sıcak ve nötr tonlardır. Fondöten seçimi yaparken size en uygun olanı bulmak için cilt alt tonunu belirlemeniz gerekir.

Cilt alt tonunuzu belirlemek için deneyebileceğiniz testler şunlardır:

BİLEK TESTİ: Damarlarınızın rengini kontrol edin. Mavi veya mor renkler soğuk alt tona sahip olduğunuz anlamına gelir. Eğer cildinizde sarılık, kırmızılık bulunuyor ve damarınız yeşil renkte ise sıcak alt tona sahip olduğunuzun bir göstergesidir.

GÜNEŞ TESTİ: Cildiniz güneşte kızarıyorsa serin alt tonlara ancak kolayca bronzlaşıyorsa sıcak alt tona sahip bir cilde sahipsinizdir.

Cilt alt tonunu belirledikten sonra cilt rengine en uygun fondöteni artık çok daha kolay seçebilirsiniz. Bu sayede kusursuz bir makyaja sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz.

BOYNUNDA TEST ET

Cilt alt tonunu öğrendikten sonra cildine uygun fondötenleri çene ile boyu çizgisinin olduğu bölgede test etmeniz gerekir. Fondöteni cildinize uygulayın ve birkaç dakika cildinizde uyumunu daha iyi görebilmek için bekleyin. Bunun nedeni ise bazı fondötenler cilde uygulandığında okside olarak renk farklılıklarının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu sebeple biraz beklemek işe yarayacaktır. Tüm bunların ardından boynuna uyguladığın fondöten cilt renginle uyum yakalıyor ve bütünleşiyorsa doğru fondöteni bulmuşsunuz demektir. Ayrıca daha önce kullandığınız fondöteninizi yanınıza alarak doğru bir fondöten seçimi yapabilirsiniz.