Lazer epilasyon can yakar mı? Lazer epilasyon türleri nelerdir?

Lazer epilasyon yöntemi özelikle kıl problemi fazla olan kişilerde etkili sonuçlar ile son günlerde adından sıkça söz ettirmektedir. Lazer epilasyon uygulaması ile vücutta istenmeyen kıllardan, batık tüylerden kurtulmada etkili bir işlemdir. En çok merak edilen ise lazer epilasyonun can yakıp yakmadığıdır. İşte lazer epilasyon türleri ve vücutta yarattığı tepkimeler...

Açık renk tüylerde etkisi kısıtlı olan lazer epilasyon genellikle koyu tüylere sahip olanlarda kıl köklerinin yok olmasını sağlamaktadır. Son günlerde erkeklerinde başvurduğu bu yöntem ağda ve traşın zararlarından kurtulmaya yardımcı olmaktadır. Vücudumuzdaki kılların sayısı eşit olmakla birlikte kimimizde bu kıllar koyu ve kalın bir yapıya sahiptir. Ayrıca ağda sonrası bile hızla uzayan kıllarda lazer epilasyon adeta kurtarıcı görev görmektedir. Kişisel bakımımıza önem vermek hayattan daha mutlu ve pozitif olmamızı sağlar. Özelikle yaz aylarının gelmesi ile başa bela olan tüyler beklenmedik anlarda hızla çıkması ile kabusumuz olabilir. Kendimizi aşırı uzayan tüylerimiz için sürekli bir kontrol altında hissetmek canımızı sıkabilir ve gittiğimiz tatil mekanların da traş aletlerimizi yanımızda taşımak artık bize yük gibi gelebilir. Yapılan yanlış traşlaşla cildin tahriş olması ve cilt renginde kararmalarda gerçekleşmektedir. Bu sorunlarından kurtulmak isteyen kadın ve erkekler son günlerde epilasyondan başarılı sonuçlar almaktadır.

LAZER EPİLASYON CAN YAKAR MI?

Epilasyon acısı kişiden kişiye değişmektedir. Kimi canının yandığını söylerken kimi can yakıcı bir his olmadığını söylemektedir. Genellikle yüz, kol ve omuz bölgelerinde uygulama yapılmaz. Cildin güneşe maruz kaldığı veya yapay yöntemlerle kararma işleminden henüz yeni çıktıysanız bu dönem lazer epilasyon sistemi uygulanmamaktadır.

LAZER EPİLASYON TÜRLERİ

Lazer epilasyon 4 farklı teknolojiye dayanır. Bunlar her cilt tipi için farklı şekilde uygulanır. İşte lazer epilasyon türleri…

ALEXANDRİTE LAZER EPİLASYON: Kalın tüylere sahip olan kişilerde sıklıkla kullanılmaktadır. Ortalama 755 nanometre dalga boyutlarında ışınlama yapmaktadır. Alexandrite lazer epilasyon tedavisinde soğutmalı sistem kullanıldığından acı hissi çok az olur ve herhangi bir iz bırakmaz. Alexandra lazer epilasyon tedavisinde istenilen sonucun elde edilmesi için yaklaşık 5-8 seans arası uyulama yapılması gerekebilir.

DİODE LAZER EPİLASYON: Dalga boyu biraz daha fazla olan bu cihaz genellikle daha derinde bulunan kıl kökleri için kullanılır. 810 nanometre boyutunda ışınlama yapmaktadır.

YAG LAZER EPİLASYON: Koyu tene sahip kişilerde sıklıkla kullanılır. Uygulama biraz ağrılıdır.

RUBY LAZER EPİLASYON: Bu yöntem kullanılan eski bir yöntemdir. Artık kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu yöntemin en önemli avantajı dalga boyunun melanin tarafından tutulan dalga boyutunun olmasıdır.

IPL EPİLASYON: Lazerden biraz farklı bir yöntemdir. Yalnızca yoğun ışık teknolojisi ile ışınlama yapılmaktadır. Acı hissi daha fazladır.