Sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır? Sarımsaklı cilt maskesi tarifi…

Cilt her geçen gün lekelere ve yaşlanmaya neden olan çeşitli faktörlerle karşı karşıya kalabilir. Sarımsak maskesi cildi yenilemek ve sağlığını korumak için yardımcı bileşenlerden oluşur ve ciltte biriken mikropları dezenfekte etmeye yardımcı olabilir. Peki, sarımsaklı cilt maskesi nasıl yapılır? İşte sarımsaklı cilt maskesi tarifi…

Güneş ışınları, çevre kirliliği ve yetersiz beslenmenin etkisi, cildin erkenden bozulmasına ve elastikiyetini kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca cildin maruz kaldığı bu nedenler cildin oksijen almasını engelleyerek adeta tıkanmasına neden olabilir. Sarımsak ciltte detoks görevi görür ve cildi ölü deriden arındırarak cildin nefes almasına yardımcı olabilir.

SARIMSAK MASKESİNİN CİLDE ETKİLERİ

* Antibakteriyel özelliğinden dolayı akne ve siyah noktaları yok eder ve gözenekleri sıkılaştırır.

* Cildi ölü hücrelerden arındırarak daha aydınlık olmasını sağlar bu nedenle peeling görevi görür.

* Düzenli kullanıldığında, yüzü ölü hücrelerden arındırarak yumuşak ve nemli olmasını sağlar.

* Egzama, mantar enfeksiyonlarını önler. Cildi yatıştırır.

* Doku oksijenlenmesini artırarak kan dolaşımını hızlandırır.

SARMSAKLI CİLT MASKESİ TARİFİ

Malzemeler;

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı bal

2 yemek kaşığı kil

2-3 damla gül suyu

Yapılışı;

Sarımsakları havanın içinde ezin ve ayrı bir kaba alın. İçerisine bal, kil ve gül suyunu ilave edin. Hepsini karıştırarak kremsi bir maske elde edin.

Cildinize ince bir tabaka halinde uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra cildinizi soğuk suyla yıkayın. İşlemin ardından cildinizi nemlendirin. Etkili sonuçlar için haftada 2-3 kez tekrar edebilirsiniz.