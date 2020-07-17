Tırnak törpülerken dikkat edilmesi gerekenler…

Kadınların en çok önem verdiği bakım rutinleri arasında yer alan tırnak törpüleme işleminin doğru şekilde yapılması önemlidir. Törpüleme esnasında yapılan bazı hatalar sonucunda tırnaklarda zedelenme, hassaslaşma ve kırılma gibi bazı sorunlar ortaya çıkarak hem tırnak sağlığı hem de görsel anlamda kayıplar yaşanabilir. Bunun için doğru yöntemleri uygulamak tırnaklarınızın yapısını bozmadan törpüleme işleminizi tamamlamanıza yardımcı olur. İşte Tırnak törpüleme yaparken dikkat edilmesi gerekenler…

Tırnakların genel sağlığını bozmadan estetik anlamda da güzel bir görünüm kazandırmak için tırnak bakımının özenli ve doğru bir şekilde yapılması gerekir.

Yanlış yapılan manikür ve pedikür işlemleri tırnaklarda şekil bozukluğuna ve tırnak yapısının değişime uğramasına neden olabilir. Özellikle törpüleme işlemi yaparken dikkatli davranmakta fayda bulunur. Peki tırnakları törpülerken nelere dikkat edilmelidir? Evde tırnak törpülerken yapılan yanlışlar nelerdir? İşte törpüleme esnasında dikkat edilmesi gereken bazı ipuçları…

TIRNAKLARI TÖRPÜLEMENİN PÜF NOKTALARI

Evinizde tırnaklarınızı kısaltmak istiyorsanız öncelikle bir tırnak makası ile istenilen boyutlara getirin. Ardından törpü yardımı ile tırnaklarınıza şekil verebilirsiniz.

Cam ya da tahta törpüler evde törpüleme işlemi yaparken kolaylık sağlar. Metal törpüler daha keskin olduklarından dolayı bilen kişiler tarafından uygulanmalıdır.

Tırnakları yanlardan ortaya doğru nazik bir şekilde törpüleme işlemi yapmak büyük önem taşır.

Törpüleme esnasında aşırı kuvvet uygulamadan tırnaklar törpülenmelidir aksi takdirde tırnaklar çabucak kırılabilir. Ayrıca tırnaklarınızın incelmesine ve sonuç olarak gün içerisinde rahatsızlık hissine neden olur.

Yumuşak hareketlerle ve aşırıya kaçmadan törpüleme işleminin yapılmasında fayda vardır.

Tırnak yanları törpülenirken aşırıya kaçılmaması gerekir. Bu durum genelde tırnaklarda batığa ve şeytan tırnaklarının oluşmasına neden olabilir.