Yüz dolgusu etkisini ne zaman gösterir? Yüzdeki ödem ne zaman geçer?

Yüz dolgusu etkisini ne zaman gösterir? Yüzdeki ödem ne zaman geçer?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte ciltte sarkmalar, kırışıklar ve ince çizgiler meydana gelir. Cildin elastikiyetini kaybetmesi, yer çekimi, mimikler ve zararlı güneş ışınları gibi bazı etkenler cildin zamanla kırışmasına neden olur. Ancak cilt ve kas dokusunu yenileyen dolgu maddeleri ile yaşlanmaya bağlı oluşan kırışık görünümünün önüne geçilerek, ciltte yenilenme ve cilt hücrelerinde kollajen arttırılabilir. Peki, yüz dolgusu etkisini ne zaman gösterir? Yüzdeki ödem ne zaman geçer?

DOLGU MALZEMELERİ SADECE YÜZ İÇİN Mİ KULLANILIR?

Dolgu malzemeleri genellikle yüz çevresi için kullanılsa da vücutta meme ve kalça şekillendirme veya büyütme amacıyla da kullanılır. Aynı zaman da vücuttaki bazı izlerin giderilmesi, selülit izleri ve sivilce izlerinin iyileştirilmesi için de dolgu tedavisi kullanılmaktadır. Ancak yaygın olarak yüz bölgesinde; elmacık kemikleri, dudak, burun ve yüzdeki çökme ve sarkmaları gidermek için kullanılmaktadır.

YÜZ DOLGUSU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İçerisinde hyaluronik asit bulunan cilt hücrelerinin yenilenmesini ve kollajen oranını artıran enjeksiyon, cildin altına enjekte dilerek 15-20 dakika sonra ciltte gerilme meydana gelir.

YÜZ DOLGUSU ÖNCESİ VE SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

– Dolgu işleminden önce ve sonra kan sulandırıcı ilaçlar alınmamalıdır.

– Dolgu işleminden önce alkol alınması sakıncalıdır.

– İşlemden yaklaşık 2 saat sonra duş alınabilir.

– İşlem sonrası bol bol su tüketilmelidir.

– Cilde masaj v.b uygulamalar yapılmamalıdır.

– İşlemden sonra ilk gün sırt üstü yatılması önerilir.

YÜZ DOLGUSUNUN ETKİSİ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

Yüz dolgu işlemi hastanın cildinde hemen fark edilir. İşlemden yaklaşık 1 hafta sonra dolgu maddesi yayılarak daha estetik bir görünüm meydana gelir. Genellikle 6-18 ay dolgunun etkisi devam eder ancak dolgu etkisini yitirse de cilt eskiye oranla daha iyi bir görünümde olur.

İŞLEM SONRASI ÖDEM NE ZAMAN GEÇER?

Cilt dolgu işleminin ardından ciltte 48 saate kadar şişlik veya ödem oluşabilir ancak, kalıcı değildir. Ödemler indikten sonra dolgu sorunlu bölgeye yerleşerek yüzde daha doğal bir görünüm meydana gelir.