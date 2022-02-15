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Moda Sahnesi’ne ihtar

Moda Sahnesi kurucusu Kemal Aydoğan EnerjiSA'nın yazısını sosyal medya hesabından paylaştı, "Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?" diye sordu.

Yayınlanma: 09:31 - 15 Şubat 2022 Güncellenme:
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Moda Sahnesi’ne ihtar

İstanbul Kadıköy’de bulunan Moda Sahnesi’nden geçen günlerde yapılan açıklamada tiyatronun aralık ayında 7 bin lira olan elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lirayı bulduğu bildirilerek “Bu fahiş elektrik bedelini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz” denilmişti.

Moda Sahnesi’nin kurucusu ve tiyatro yönetmeni Kemal Aydoğan Moda Sahnesi’ne EnerjiSA’nın ihtar gönderdiğini duyurdu.

Aydoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tiyatroya gelen yazıyı paylaştı: “İhtar göndermiş Türkiye’nin enerjisi. Parayı en kısa sürede ödemezseniz elektriği keseriz diyor. Bir tiyatro salonunun elektriğini keserler mi sizce?”

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