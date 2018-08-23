2018’in en çok kazanan oyuncuları belli oldu

2018’in en çok kazanan oyuncuları belli oldu

Forbes Dergisi, 2018'in şimdiye kadar en çok kazanan oyuncularını açıkladı. Listenin bir numarasında 239 milyon dolarlık gelirle 57 yaşındaki ABD'li aktör George Clooney bulunuyor. En çok gelir elde eden ilk 10 aktörün toplam kazandığı para 784 milyon dolar oldu. Liste, sinema dünyasının erkeklere daha bonkör olduğunu da ortaya koydu. Zira, erkek oyuncular, kadın oyunculara göre çok daha fazla gelir elde etti.

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Forbes, en çok kazanan erkek ve kadın oyuncuları listeledi… İşte, en çok kazanan erkek oyuncular:

En çok kazanan aktörler listesinde ilk sırada George Clooney bulunuyor. ABD’li aktör, toplamda 239 milyon dolar gelir elde etti.



Clooney’i 46 yaşındaki Dwayne The Rock Johnson takip etti. Johnson’un kazancı 124 milyon dolar oldu.



Robert Downey Jr. ise üçüncü sırada yer aldı. Ünlü aktörün geliri 81 milyon dolar…



Avustralyalı 35 yaşındaki Chris Hemsworth ise 64,5 milyon dolar gelir elde ederek, dördüncü sıraya yerleşti.



Beşinci sırada ise aksiyon ve dövüş filmlerinin yıldız ismi Jackie Chan yer aldı. 64 yaşındaki ismin kazancı 45,5 milyon dolar oldu.



Listenin altıncı sırasında 42 milyon dolarla ABD’li yıldız Will Smith yer aldı.



Hindistanlı yıldız Akshay Kumar ise en çok kazananlar listesinde 40,5 milyon dolarla yedinci sırada yer aldı.



Komedinin aranan ismi Adam Sandler, sekizinci sıradaydı. Sandler’in kazancı 39,5 milyon dolardı.



Bir başka Hint oyuncu Salman Khan da listede kendisine yer buldu. Khan, 38,5 milyon dolarla dokuzuncu sırada yer aldı.



Chris Evans, bu yıl en çok kazanan 10’uncu aktör oldu. Evans’ın geliri 34 milyon dolar…

En çok kazanan kadınlar sıralamasında ise birinciliği 40,5 milyon dolarla Scarlett Johansson elde etti.

İkinci sırada Bradd Pitt ile olaylı boşanma davasıyla gündem olan Angelina Jolie yer aldı. Jolie’nin geliri 28 milyon dolar…

Listenin üçüncü sırasında yıldız isim Jennifer Aniston yer aldı. Anniston’un kazancı 19,5 milyon dolar…

Dördüncü sırada güzel oyuncu Jennifer Lawrence bulunuyor. Lawrence’ın geliri 18 milyon dolar.

Beşinci sırada 16,5 milyon dolarla Reese Witherspoon yer alıyor.

Mila Kunis, 16 milyon dolarlık geliri ile altıncı sırada kendisine yer buldu.

Yedinci sırada 13 milyon dolar gelirle Julia Roberts yer aldı.

Listenin sekizinci sırasında Cate Blanchett bulunuyor. Güzel oyuncunun geliri 12,5 milyon dolar oldu.

Melissa McCarthy 12 milyon dolar geliriyle en çok kazanan kadın oyuncular listesinde dokuzuncu sırada bulunuyor.

En çok kazanan kadınlar listesinin 10’uncu sırasında ise Gal Gadot bulunuyor. Gadot’un geliri 10 milyon dolar…