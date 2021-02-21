344 yazar, şair, sanatçı ve gazeteciden Boğaziçi’ne destek

Boğaziçi Üniversitesi'ne dışarıdan ve geleneklere aykırı bir şekilde rektör atanmasına karşı başlatılan tepkiler devam ediyor. 1 Ocak'tan bu yana kesintisiz bir şekilde atamayı protesto eden Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek bu defa yazar, şair ve gazetecilerden geldi. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın çağrısıyla 344 imzayla bir bildiri yayınlandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'de toplumun bütün kesimlerinin baskı altına alındığı, hak arayışının engellendiği, salgın gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklamalarının yasaklandığı, grevlerin ertelendiği bir dönemde seçimi mutlak gören iktidar 2 Ocak 2021'de ResmiGazete'de yer verilen kararla Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadı.

Buna tepki gösteren öğrencileirn yanında olduğumuzu, üniversitelerin kendi rektörlerini seçme hakkını savunan, öğrenci ve akademisyenlerin direnişini destekleyen bir basın bülteni yayımladık.

Atanmış rektör istifa etmediği gibi “Kimse devletin gücünü sınamasın” denilerek bir güç gösterisi yapıldı, öğrenciler şiddet, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. Üniversiteye polisin girmesi, okul çevresindeki binalara keskin nişancılar yerleştirilmesi, direnenlerin “terörist”, LGBTİ+ öğrencilerin “sapkın” ve Ayşe Buğra gibi bir akademisyenin “provokatör” ilan edilmesi kabul edilemez.

ELİNDE GÜÇ OLAN HERKES TEHDİT EDİYOR

Mafya babasından ilahiyat fakültesi dekanına, içişleri bakanından karakol polisine kadar elinde bir güç olduğunu düşünen herkes öğrencileri ve muhalif kesimi fütursuzca tehdit etti. Devletin bilimi, sanatı, muhalif ve entelektüel refleksleri düşmanlaştırması, her türlü muhalif düşünceye karşı âdeta düşük yoğunluklu bir savaş sürdürmesi Türkiye'nin itibarı, demokratik değerleri ve geleceği adına kaygı vericidir.

Tutuklanan ve ev hapsi verilen öğrenciler derhal serbest bırakılmalı, kendilerinden ve ailelerinden özür dilenmeli ve mağduriyetleri giderilmelidir. Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünü seçim yoluyla belirlemesine izin verilmeli, siyasi katılım, düşünce ve ifade özgürlüğü, bilim ve sanat üzerindeki baskı son bulmalıdır.

Bu talepler toplamında, Türkiye Yazarlar Sendikası üyesi olan ya da olmayan 344 yazar, şair, gazeteci ve sanatçı üniversitelerin özerkliğini, bilim ve sanatın özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak üzere imza verdiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bildiriye imza koyanların tam listesi şöyle:

Hicri Özgören, A. Kadir Paksoy, A. Sırrı Özbek, Abdullah Ataşçı, Açelya Büşra Özdirek, Adalet Temürtürkan, Adnan Gerger, Adnan Özyalçıner, Ahmet Aziz Nesin, Ahmet Emin Atasoy, Ahmet Güneş, Ahmet Güven, Akın Aksoy, Akın Çokuğurluel, Akın Yanardağ, Ali Demir, Ali Fuat Karaöz, Ali İlhan Gülek, Ali Rıza Arıcan, Ali Rıza Gelirli, Ali Ziya Çamur, Ali Zülfikar, Aliye Özlü, Altay Öktem, Anıl Cihan, Anıl Özsoy, Aras Onur, Arife Kalender, Asım Gönen, Aslı Biçen, Aslı Tohumcu, Ata Egemen Çakıl, Atila Oğuz, Ayça Güçlüten, Aydemir Çimen, Aydın Afacan, Aydın Yurtsever, Ayla Çınaroğlu, Aylin Sökmen, Aynur Sungur Uğuz, Aysel Özakınİngham, Ayşe Nalan, Ayşe Sarısayın, Ayşe Şimşek, Ayşe Şule Süzük, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Yüksel, Ayşen Işık, Aytekin Karaçoban, Aziz Kemal Hızıroğlu, B. Sadık Albayrak, Babür Pınar, Bahtiyar Kaymak, Banu Özyürek, Barış Erdoğan, Batuğ Ş. Evcimen, Bedros Dağlıyan, Bekir Dadır, Belma Fırat, Betül Dünder, Bilal Kayabay, Bilal Lekesiz, Bircan Çelik, Bozan Yaman, Buket Uzuner, Burçin Tetik, Bülent Güldal, Bülent Tekin, Cafer Yıldırım, Canan Kaya, Cavit Nacitarhan, Cavlı Çulfaz, Cemal Kılıç, Cengiz Kaplan, Cengiz Kılçer, Cenk Kolçak, Cihat Duman, Coşkun Karabulut, Cuma Boynukara, Çağla Çinili, Çetin Örgen, Çetin Yiğenoğlu, Defne Susam, Deniz Durukan, Devrim Horlu, Dilruba Nuray Erenler, Elif Firuzi, Emek Erez, Emel İrtem, Emel Kaya, Emin Şir, Emrah Pelvanoğlu, Emre Caner, Emrullah Alp, Enis Akın, Eray Canberk, Ergun Yazıcı, Erhan Doğan, Erkut Erdoğan, Erol Büyükmeriç, Erol Özyiğit, Erol Yıldırım, Esat Korkmaz, Esra Özlem Dökmen, Eşref Yılmaz, Fahri Bozbaş, Fahri Özdemir, Fatma Oran, Fatma Yeşil, Ferda Akıncı, Ferda Albağ, Ferhat Özen, Feyza Hepçilingirler, Figen Şakacı, Filiz Elasu, Fulya Bayraktar, Füsun Tayanç, GeselbiBasmar, Gonca Özmen, Gökhan Adalı, Göksu Baykal, Gönül Kıvılcım, Gülce Başer, Gülizar Aytekin, Gülseli İnal, Gülsüm Cengiz, Gülsüm Işıldar, Gültekin Emre, Gülümser Çankaya, Güney Özkılınç, Güngör Şenkal, Güven Tanış, H. İhsan Sönmez, Hakan Kizir, Hakkı Zariç, Halide Yıldırım, Halil Sahan, Halil Yeni, Haluk Ünal, Hasan Akarsu, Hasan Erdemir, Hasan Kıyafet, Hasan Öztoprak, Hasan Uğur Taşçı, Hayati Baki, Hayati Sönmez, Haydar Ergülen, Hıdır Işık, Hıdır Murat Doğan, Hikmet Altınkaynak, Hilmi Toy, Hülya Tozlu, Hüseyin Bahca, Hüseyin Bul, Hüseyin Duygu, Hüseyin Erdoğan, Hüseyin Peker, Işık Ergüden, İbrahim Karaoğlu, İdris Erdoğdu, İdris Sezgin, İhsan Topçu, İkbal Kaynar, İlhan Durusel, İlkay Tuna, İlyas Tunç, İnci Ponat, İpek Özel, İsmail Afacan, İsmail Cem Özkan, İsmail Güzelsoy, İsmail Pehlivan, İsmet Alıcı, Kamber Değirmenci, Kamil Küpeli, Kamil Tekin Sürek, Kerem Görkem, Kerim Akbaş, Kımız Bozkır, Korkut Akın, Lâl Hitay, Levent Alpüren, Levent Karataş, M. Mahsun Doğan, Mahir Ergun, Mahire Taş, Mahmut Aksoy, Mazlum Çetinkaya, Medet Dilek, Mehmet Ali Tan, Mehmet Atilla, Mehmet Binboğa, Mehmet Çelik, Mehmet Dağ, Mehmet Doğan Karakuş, Mehmet Esatoğlu, Mehmet Fırat Pürselim, Mehmet Karasu, Mehmet Sadık Kırımlı, Mehmet Şakir Örs, Mehmet Şevket Atalay, Mehmet Şirin Bulğa, Meltem Dağcı, Merve Yakut, Metin Aksoy, Metin Fındıkçı, Metin Kaya, Mine Ergen, Muazzez Uslu Avcı, Muharrem Aslan, Muhsin Başaldı, Muhsine Arda, Murad Demirkol, Murat Ataş, Murat Gülener, Mustafa Köz, Mustafa Sezer, Mustafa Suphi, Müesser Yeniay, Müge Koçak, Müslüm Kabadayı, N. Emel Cengiz, Nafia Akdeniz, Nalan Çelik, Nazmi Bayrı, Necati Tosuner, Necati Yıldırım, Necdet Kutlucan, Neslihan Önderoğlu, Nevin Koçoğlu, Nihat Ateş, Nihat Behram, Nihat Ziyalan, Nilay Özer, Nisa Leyla, Niyazi Yaşar, Nur Saka, Nuray Gök Aksamaz, Nuray Salman, Nurhan Suerdem, Nuri Demirci, Nursel Aras, Nükhet Eren, Oğulcan Kütük, Onsun Meryem, Onur Önderoğlu, Orhan Aydın, Orhan Kocadağ, Orhun Atmış, Osman Namdar, Oya Katırcı, Ömer Asaf Torun, Ömer Faruk, Öner Yağcı, Özer Akdemir, Özge Doğar, Özgün Enver Bulut, Özgür Çırak, Özkan Mert, Özlem Çuhadar Koşal, Pelin Buzluk, Pelin Yılmaz, Pınar Doğu, Rabia Çelik Çadırcı, Ragıp Yavuz, Rahime Henden, Rahime Sarıçelik, Rahmi Emeç, Recep Nas, Rıdvan Yıldız, Sait Oral, Sali Turan, Sayıl Cengiz Gündoğdu, Sait Ural Uyan, Selahattin Özpalabıyıklar, Selim Bektaş, Selim Temo, Semih Öztürk, Semrin Şahin, Serap Erdoğan, Serpil Güvenç, Sevi Emek Önder, Sezaver Seçki, Sonat Rengimsu Arslan, Sultan Gülsün, Suna Anday, Suna Aras, Süleyman Özdemir, Süreyya Berfe, Şaban Akbaba, Şahin Altuner, Şakir Bilgin, Şerif Temurtaş, Şükrü Bilgiç, Şükrü Erbaş, Tacim Çiçek, Taçlı Yazıcıoğlu, Tahir Şilkan, Tahsin Şimşek, Tamer Öncül, Taner Akçam, Tarık Günersel, Tekgül Arı, Tozan Alkan, Tufan Bilgili, Tunca Çaylant, Tuncay Birkan, Tunç Tayanç, Turgay Fişekçi, Turgay Nar, Turgut Akaslan, Turgut Çeviker, Turgut Toygar, Turhan Feyzioğlu, Tülay Kut, Uğur Deveci, Uğur Pişmanlık, Uğur Terzi, Ulaş Başar Sezgin, Umay Umay, Ülkü Koray, Ümit Aykut Aktaş, Ümit Çetin, Ümran Ersin, Vecdi Erbay, Vecdi Sayar, Veysel Tekin, VivetKanetti, Yahya Koçoğlu, Yaprak Damla Yıldırım, Yaşar Öztürk, Yavuz Özdem, Yıldız Cıbıroğlu, Yılmaz Şener, Yiğit Bener, Yiğit Kerim Arslan, Yusuf Nazım, Zafer Doruk, Zarife Biliz, Zehra Betül Yazıcı, Zeki Baştürk, Zeki Gümüş, Zerrin Taşpınar, Zeynep Oral, Zürbiye İvdik.