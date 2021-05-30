Aşk Gemisi’nin kaptanı Gavin MacLeod hayatını kaybetti

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, MacLeod’un cumartesi günü erken saatlerde California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini söyledi. Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini söyledi.

Zalin MacLeod için; “Tanıdığım en şaşırtıcı, eğlenceli kişiydi. Yaşamın her dakikasından zevk aldı” dedi.

Sitcom hayranları tarafından gülümsemesiyle tanınan MacLeod, Gene Kelly’den Janet Jackson’a kadar pek çok yıldızların konuk olduğu bir gemi yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve böylece Aşk Gemisi ortaya çıktı.

Eleştirmenler tarafından küçümsenmesine rağmen, dizi oldukça popüler oldu. 11 sezon süren dizinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dahil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı. MacLeod, 2013’te verdiği bir röportajda yapımla ilgili, “Eleştirmenler nefret etti. Akılsızca dediler, ama biz iyi niyetle devam ettik” dedi.

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.

Son televizyon çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.

MacLeod ekranlarda son derece huzurlu ve neşeli karakterle izleyici önüne çıksa da 1960’larda ve 1970’lerde alkolizmle mücadele etti. Ayrıca, bir röportajında saçlarını erken yaşta kaybetmenin oyuncu olarak iş bulmasını zorlaştırdığını da söyledi.

Associated Press ile 2013 yılında yaptığı bir röportajda MacLeod, iki kalp krizi geçirdikten sonra inancını yansıtan “minnet” sözcüğünden etkilendiğini belirtti: “Hayatımda büyük bir kelime. Bir gün daha ve bir gün daha geçirdiğim için, çocuklarım iyi olduğu için çok minnettarım.”

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