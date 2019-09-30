Atölye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre atölye mi, atelye mi?

Atölye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre atölye mi, atelye mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'atölye'dir. Atölye mi, atelye mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘atölye’dir.

ATÖLYE NE DEMEK: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.

ATÖLYE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin atölye mi, atelye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı atölye şeklinde olmalıdır.

atelye (Yanlış kullanım)

atölye (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Resim çalışmaları için artık bir atölyeye ihtiyacım var.”