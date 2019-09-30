Atölye nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre atölye mi, atelye mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘atölye’dir.
ATÖLYE NE DEMEK: Zanaatçıların veya resim, heykel sanatlarıyla uğraşanların çalıştığı yer, işlik.
ATÖLYE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin atölye mi, atelye mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı atölye şeklinde olmalıdır.
atelye (Yanlış kullanım)
atölye (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Resim çalışmaları için artık bir atölyeye ihtiyacım var.”