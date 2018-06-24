Barış Atay Hatay milletvekili oldu

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Sadece Diktatör isimli tiyatro oyunu Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yasaklanan ve geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan, ardından Hatay’da HDP’nin 1. sıra adayı olan sanatçı Barış Atay, Meclis’e seçilme başarısını gösterdi.

HDP, 24 Haziran Genel Seçimleri’nde Hatay’da yüzde 10,86 civarında oy aldı ve en çok oy alan dördüncü parti oldu. HDP’nin Hatay’da birinci sıradaki adayı Atay da böylece Meclis’e seçildi.

Hatay’da AKP 6, CHP 4, MHP 2, HDP ise 1 vekil çıkarabildi.