Beyoğlu’nda Azerbaycan ezgileri

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Azerbaycan Kültür Bakanlığı Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen şölenin ilk konserinde sahne alan Samir Caferov, Afaq Abbasova ve Nergiz Aliyeva, Azerbaycan’ın ünlü şarkılarını seslendirdi. Beyoğlu'nda Grand Pera Cercle d'Orient Salonu'nda başlayan şölene yoğun ilgi gösterilirken, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nurlana Çakmak, “Müzik, toplumları ortak noktada buluşturan önemli bir sanattır. Biz de Türkiye ile Azerbaycan arasında bir müzik köprüsü kurmak istedik. Bunun ilk adımını da bu şölen ile atıyoruz. Türk kardeşlerimizi müziğimizin büyülü ritimlerine bekliyoruz” dedi.

Elde edilecek gelirin tamamının ‘Barış İçin Müzik Vakfı’na bağışlanacağı Azerbaycan Müzik Şöleni, Azerbaycan'ın ‘Milli Müziği’ olarak kabul edilen ‘Muğam Gecesi’ ile devam edecek. 28 Nisan gecesi Grand Pera Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek konserde Sahib Paşazade, Sebuhi İbayev ve Nigar Şabanova sahne alacak.

FİNAL ETNO CAZ İLE YAPILACAK

Şenliğin 2 Mayıs'taki finali ise Etno Caz Gecesi ile olacak. Azerbaycan müziğinde önemli bir yeri olan caz, Grand Pera Tiyatro Salonu'nda milli enstrümanlarıyla geleneksel cazı harmanlayan Elçin Şirinov, Enver Sadıqov ve Arslan Növresli tarafından sunulacak.