Hastalığı nedeniyle ünlü aktörün ödülünü geri aldılar

Yılın en kötü film, yönetmen ve oyuncularına verilen Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri'nde bu sene ünlü aktör Bruce Willis'e verilen ödül, oyuncunun hastalık haberi sonrasında iptal edildi.

Sozcu.com.tr

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Oscar Ödülleri’nden bir gün önce açıklanan Altın Ahududu (Razzie) Ödülleri, bu sene de yılın en kötü bulunan film, yönetmen ve oyuncularına dağıtıldı.

67 yaşındaki Almanya doğumlu aktör Bruce Willis’e bu sene ayrı bir kategori açan Razzie Ödülleri, hastalık haberi sonrasında geri adım attı.

Ünlü aktörün bilişsel yeteneklerini etkileyen tıbbi bir hastalık olan afazi ile mücadele ettiğinin açıklanmasının ardından Bruce Willis’e verilen “Yılın En Kötü Bruce Willis Performansı” ödülü iptal edildi.

“BÖYLE BİR KATEGORİ TEKRARLANMAYACAK”

CNN’de yer alan habere göre, Razzie cephesinden yapılan açıklamada, “Uzun süre düşündükten Razzie, yakın zamanda açıklanan teşhisi nedeniyle Bruce Willis’e verilen ödülü iptal etme kararı aldı. Birinin tıbbi durumu, karar vermesinde ve/veya performansında bir etkense, ona Razzie Ödülü vermenin uygun olmadığını kabul ediyoruz” denildi.

Razzie Ödülleri ayrıca, “Kategori hiçbir zaman Razzie’nin devam eden bir parçası olmayı amaçlamamıştı. Bu yüzden tekrarlanmayacak” dedi.

Çarşamba günü, Willis’in eski eşi Demi Moore da dahil olmak üzere, tüm ailesi ortak bir açıklama yaparak aktörün tıbbi durumu nedeniyle oyunculuğa ara vereceğini söylemişti.

Açıklamada, “Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız” denildi.

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