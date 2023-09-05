Bu da oldu: İBB’nin resim sergisine soruşturma açıldı

LGBT propagandası yapıldığı ve cinsel içerikli tabloların bulunduğu iddiasıyla protesto edilen Feshane'deki 'Ortadan Başlamak' adlı sergi hakkında savcılık soruşturma başlattı.

İsmail SAYMAZ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 22 Haziran'da Artİstanbul Feshane'de açtığı ‘Ortadan Başlamak' adlı sergiye halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açıldı.

19 küratör ve 300 sanatçının katıldığı, 400'ün üzerinde yapıtın sergilendiği ‘Ortadan Başlamak' adlı etkinlik 22 Haziran'da açıldı. Açıldığı andan beri İslamcı kuruluşların, tarikat ve cemaatlerin hedefi haline geldi.

Artİstanbul Feshane'de günaşırı eylem gerçekleştiren İslamcılar, sergide cinsellik ve çıplaklık içeren fotoğrafların asıldığını, LGBT propagandasının yapıldığını iddia ediyor. Bir keçi heykeli “Tapınak şövalyelerinin taptığı şeytan” denilerek saldırıya uğradı. İki çıplak erkeği savaşını anlatan resim için LGBT propagandası denildi.

İBB, gerici tepkiler karşısında geri adım atmadı ve sergiyi iptal etmedi.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılama' suçundan soruşturma açtı.

Savcı Hakan Aksoy, İBB'ye gönderdiği yazıda, “Ortadan Başlamak' isimli resim sergisinde sergilenen resimlerle ilgili” soruşturma açıldığını bildirdi. Aksoy, İBB'den serginin organizasyon ve düzenlenmesinde görev alanların isimlerini ve adreslerini istedi.

Yazıda şöyle deniyor:

“Ortadan Başlamak' isimli serginin organizasyon ve düzenlenmesinden sorumlu kişi/kişilerin açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilerek, düzenlenecek evrakın ivedi olarak cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur” diye yazdı.