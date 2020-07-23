Can Yılmaz: İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmak için insan sevmiyor olmak lazım

Can Yılmaz: İstanbul Sözleşmesi’ne karşı çıkmak için insan sevmiyor olmak lazım

Kadına yönelik şiddeti engellemek için imzalanan ve son günlerde iktidar tarafından kaldırılması planlanan İstanbul Sözleşmesi'ni okuduğunu belirten Can Yılmaz, "Sözleşmeye karşı çıkmanın mantığını bulamadım" dedi.

Kadına yönelik şiddeti engellemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi son dönemlerde gündemin birinci konusu… AKP iktidarı sözleşmedeki imzayı çekmeyi planlarken, kadınlar “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyerek, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için sözleşmedeki maddelerin uygulanması gerektiğini vurguluyor.

‘İNSAN SEVMİYOR OLMAK LAZIM’

Yazar Can Yılmaz da sözleşmenin kaldırılmasına tepkili. Konuyla ilgili bir tweet atan Can Yılmaz, şöyle dedi:

“İstanbul Sözleşmesi’ni okudum ve sözleşmenin iptal edilmesini öneren, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik hukuki ve psikososyal değerlendirme raporunu da okudum. 2020 yılında bu sözleşmeye bu savlarla karşı çıkmanın mantığını bulamadım. İnsan sevmiyor olmak lazım, başka izahı yok.”



