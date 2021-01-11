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Cem Yılmaz filmleri için dinsel inceleme

Cem Yılmaz’ın G.O.R.A, A.R.O.G ve Arif V 216 isimli filmleri ‘din ve değerler’ açısından incelenip bir makale kaleme alındı. Dekolte ve eşcinselliğin öne çıkartıldığı yorumda filmlerde ibadete yer verilmediği savunuldu.

Ali Ekber ERTÜRK
Güncellenme: 04:59, 11/01/2021
Haberler Kültür Sanat
Cem Yılmaz filmleri için dinsel inceleme

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ile Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tuğba Sarımsakçı Akar, “Cem Yılmaz Filmleri'nin Din ve Değerler Açısından İncelenmesi” adlı makalede dikkat çekici tespitlere yer verildi. Filmlerde cinselliğin, dekoltenin yoğun olarak kullanıldığı, eşcinselliğe yer verildiği, ibadetlere ise hiç yer verilmediği savunuldu. Filmlerin toplum üzerinde olumsuz etki yarattığı belirtildi. Filmde, “Arif” karakterinin gençleri kötü yola teşvik ettiği iddia edildi.  Yılmaz'ın bu filmlerinde, “Evrim Teorisi'ni kabul etmediği” vurgusunun da yer aldığı makalede, bu filmlerde kaç kere, “Allah, Selamün Aleyküm” gibi dini kavramlara yer verildiği de tek tek sayıldı.

Doç. Dr. Bilal Yorulmaz

BATIL İNANÇ ÖN PLANDA

İşte, Haziran'da yayınlanıp akademik dergilere de giren o makaleden bazı bölümler ise şöyle: “İncelenen filmlerde inançla ilgili iletilere nadiren yer verildiği görülmektedir. Allah inancı, G.O.R.A.'da samimi bir şekilde besmele çekilmesi ve dua edilmesi şeklinde yer almaktadır. A.R.O.G. filminde evrim teorisi Arif'in ağzından sorgulanmış ve filmin sonunda ise evrim teorisini reddeden noktaya gelinmiştir. Peygamber, melek ve kader inançlarına ilişkin iletiler ima ile birkaç sahnede bulunmaktadır. Ancak fal bakma, nazar boncuğu, kahinlik ve batıl inançlar daha çok yer bulmuştur. Ayrıca, filmlerde ibadet ile ilgili iletilere ima ile dahi olsa yer verilmemiştir. Filmlerde karşımıza çıkan en problemli konuların başında cinsellik ile ilgili iletiler gelmektedir. Filmlerinde kadınlar dekolteli, mini etekli ve göbek bölgeleri açık kıyafetler giymektedir. Cinsel içerikli sözler, günlük yaşamın bir parçası olarak kullanılmaktadır.”

AROG
2008 yapımı film 3 milyon 697 bin 746 izleyiciye ulaştı. Toplam 30 milyon 377 bin TL'lik hasılat elde edildi.

ŞİDDETİ TEŞVİK EDİYOR İDDİASI

Makalede şu ifadeler yeraldı: Arif V 216 filminde, eşcinsel davranışlara yoğun bir şekilde verilmemektedir. Özellikle, Zeki Müren'in olduğu sahnelerde ve Arif meşhur olduktan sonra Zeki Müren'le özdeşleşen kıyafetler giydiği sahnelerde eşcinselliğe atıfta bulunulmaktadır. Benzer şekilde psikolojik ve fiziksel şiddet unsurlarına da Cem Yılmaz, filmlerinde yoğun bir şekilde yer verilmektedir.

GORA
4 milyon 711 kişinin izlediği film vizyona girdiği 2004 yılında 26 milyon TL'lik gişe hasılatı yapmayı başardı.

GENÇLERE KÖTÜ ÖRNEK

Özelikle psikolojik şiddet unsurları sık bir şekilde karşımıza çıkmakta ve bunlar genellikle filmin kahramanı Arif karakteri tarafından sergilenmektedir. Şiddetin yanı sıra alkol, sigara ve bahis gibi kötü alışkanlıklar da genellikle Arif karakteri tarafından modellenmekte ve teşvik edilmektedir. Seyircinin en çok özdeşim kurduğu karakterin filmin kahramanı olduğu düşünüldüğünde Arif karakterinin şiddete sık sık başvurması, kötü alışkanlıklar sergilemesi ve olumsuz davranışlarda bulunması önemli bir problemdir. Özellikle genç seyirciler özdeşim kurdukları karakterlerin davranışlarını model almaktadırlar.

ARİF V 216
Film, vizyonda kaldığı süre içinde 4 milyon 967 bin 153 kişi tarafından seyredildi. 62 milyon 976 bin 533 lira hasılat yaptı..

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Yayınlanma Tarihi:05:00,