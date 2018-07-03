Christina Aguilera’nın klibini Türk yönetmen Ece Gürlü çekti!

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MFÖ'nün ‘Aşkın Kenarından’ şarkısının klibinin yanı sıra, Erdem Kınay, Hasan Koca gibi önemli isimlerin video kliplerine imza atan Gürlü, bir yıldır yaşadığı New York'ta dünyaca ünlü isim Christina Aguilera’nın son albümünde yer alan Like I Do’nun klibini çekti.

Klipteki prodüksiyon, dansçı seçimi, lokasyon, çekim ve post-prodüksiyon için kendisine bir hafta süre verildiğini söyleyen Aguilera, “Göndereceğimiz dansçı ve lokasyon listesi içinden Aguilera, kendi seçimlerini yapmak istedi. İki gün içinde sosyal medyadan New York'taki tüm dansçılara ulaşmaya çalıştık, bir liste yaptık ve beş lokasyon gezdik. Nihayet Christina seçimlerini yaptı ve çekimi sekiz kişilik bir ekiple gerçekleştirdik. Dört gün içinde post-prodüksiyonu tamamladık ve projeyi teslim ettik” dedi.

ÖZEL TEŞEKKÜR ETTİ

Gürlü, bu süreç sonundaki en büyük hediyenin Aguilera'nın videoyu sosyal medyada paylaşıp, kendilerine özel bir teşekkür mail’i atması olduğunu söyledi.