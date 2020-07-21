Corona virüsü salgını nedeniyle Nobel Ödül Töreni iptal edildi!

İsveç'te her yıl 6 kategoride verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'de, corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl tören düzenlenmeyecek.

Nobel Vakfı kazananların açıklanacağını ancak corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kazananlara ödüllerinin “yeni bir şekilde” takdim edileceğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, corona salgını, her yıl Aralık ayının ikinci haftası düzenlenen ödül törenin, yaklaşık 60 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.

Nobel Ödün Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.