Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Corona virüsü salgını nedeniyle Nobel Ödül Töreni iptal edildi!
Corona virüsü salgını nedeniyle Nobel Ödül Töreni iptal edildi!
İsveç'te her yıl 6 kategoride verilen dünyanın en prestijli ödüllerinden Nobel'de, corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl tören düzenlenmeyecek.
Kültür Sanat 21 Temmuz 2020 - 20:32

Nobel Vakfı kazananların açıklanacağını ancak corona virüsü salgını nedeniyle bu yıl kazananlara ödüllerinin “yeni bir şekilde” takdim edileceğini duyurdu.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, corona salgını, her yıl Aralık ayının ikinci haftası düzenlenen ödül törenin, yaklaşık 60 yıldır ilk kez iptal edilmesine neden oldu.

Foto: Reuters

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten “Bu, herkesin bazı tavizlerde bulunması ve yeni şartlara tamamen adapte olması gereken özel bir yıl” açıklamasını yaptı.

Nobel Ödün Töreni en son 1956 yılında Sovyetler Birliği’nin Macaristan’ı işgalini protesto amacıyla iptal edilmişti. Tören 1. ve 2. Dünya savaşları sırasında da yapılmamıştı.

İLGİLİ HABERNobel ödüllü bilim adamından kafa karıştıran iddia: Coronada HIV kesitleri var