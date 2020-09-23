Destek listesinde ihracat ve gıda şirketleri var, önemli tiyatrolar yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün özel tiyatrolara vereceği destek tartışmalara neden oldu. Önemli tiyatro topluluklarının destek alamadığı dikkat çekti. Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nden Gizem Duman Şeşen, "Kimin tiyatro olduğu belli değil. Seçici kurulda mutlaka sanatçıların olması gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan yardımlardan yararlanmak üzere 2020-2021 sanat sezonu için toplamda 390 özel tiyatro başvuru yaptı. 75 çocuk oyunu, 199 profesyonel ve 54 geleneksel olmak üzere toplam 328 özel tiyatroya 12 milyon TL yardım yapılacağı duyuruldu.

Yardım listesi ise tartışmalara yol açtı… Apartman Sahne, Moda Sahnesi, Oyun Atölyesi, Kadıköy Emek Tiyatrosu, DOT, Baba Sahne, Oyun Sandalı ve Kumbaracı50 gibi önemli tiyatroların destek alamadığı görüldü. Kumbaracı50’den yapılan açıklamada, “Kumbaracı50 kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Mevcut borçların ödenmesi yıllar alacak. Geçtiğimiz ve önümüzdeki sezonun yıkıcı etkilerinden kurtulmak çok zor. Vergi borcu yüzünden başvuru yapamadı” denildi.

İHRACAT ŞİRKETLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI

Destek listesinde yer alan gıda, turizm şirketleri, tarım işletmeleri, spor malzemeleri şirketleri, mimarlık, ihracat, mühendislik şirketlerine neden destek verildiği merak konusu oldu.

Konuyu Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi’nden Gizem Duman Şeşen’e sorduk. Şeşen, “Seçici kurulda mutlaka sanatçıların olması gerekiyor. Listeler açıklandığı zaman tiyatroların tam isimleri ve aldıkları destek miktarı da yazmalı” diyen Şeşen, şunları söyledi:

“SGK BORCU BÜYÜK SORUN”

* Özel Tiyatrolar Desteği 1982’den beri veriliyor. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü yıllar içinde bazı düzenlemeler, değişiklikler yaptı. Bizlerin varlığını kağıt üzerinde kabul ediyorlar. Hal böyle olunca isteyen herkes bir günde şirket kurup ‘Ben tiyatroyum' diyebiliyor ve bu gibi desteklere başvurma hakkı elde ediyor. Şirketinizin faaliyet alanı inşaat, turizm, gıda, tarım, otomotiv olabilir. Buna tiyatroyu eklemeniz yine başvuru yapmanız için yeterli.

* İstenen koşullara uygun olan tüm ‘şirketler' başvuru yapabiliyor. Pandemiden dolayı bazı düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz sezon destek alan tiyatrolardan oyun oynama zorunluğu kaldırıldı. Amatör tiyatrolar kaldırıldı. Bütçe arttırıldı ama bununla birlikte tiyatro sayısı da arttı. Her yıl olduğu gibi vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istendi. Bu koşulun kaldırılması için çok ısrar ettik, ama olmadı. Bu nedenle de birçok tiyatro başvurusunu yapamadı.

“SADECE 3 EVRAKLA ‘BU TİYATRODUR’ DENİLEMEZ”

* Başvuru yapmak için borçlarını borçlarla kapatan tiyatroların bir kısmı da destek alamadı. Herkesin her yerde gördüğü listede bizimde tanımadığımız adını ilk defa okuduğumuz şirketler var. Farklı şirketlerle 2-3 başvuru yapanlar da var. Kimin tiyatro olduğu belli değil. Yönetmelikte yapılacak değişikliklerde koşullar belirlenmeli. Sadece 3 tane evrakla ‘Bu tiyatrodur' denemez.

* Seçici kurulda mutlaka sanatçıların olması gerekiyor. Listeler açıklandığı zaman tiyatroların tam isimleri ve aldıkları destek miktarı da yazmalı.