Doctor Who’nun 60. yılına özel konuk… Ünlü oyuncu dizinin kadrosunda

Neil Patrick Harris 60. yıl dönümü özelinde Doctor Who'nun şimdiye kadar karşılaştığı en büyük düşmanı canlandırmaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Haber, geçtiğimiz temmuz ayında Jodie Whittaker’ın diziden ayrılacağının açıklanmasının ardından, Sex Education’dan 29 yaşındaki Ncuti Gatwa’nın popüler BBC dizisinin 14. doktoru olacağının açıklanmasının ardından geldi.

Doctor Who dizi sorumlusu Russell T Davies, oyuncunun kötü adam olarak kadroya katılacağını doğruladı.

BBC’nin duyurusunun ardından Russell, Instagram’da şunları yazdı: “Neil Patrick Harris, Doktor’un karşılaştığı en büyük düşmanı oynuyor. Böyle büyük bir aktör, böyle büyük bir adam, bu bir onur. İyi eğlenceler!”

Harris de Instagram da paylaşım yaparak şunları yazdı: “İşim, hiç bu kadar gösterişli görünmemişti. Beni Whoniverse’inize davet ettiğiniz için teşekkür ederim. En kötüsü olmak için elimden geleni yapacağım.”

Yeni kadro, dizinin 60. yıl dönümü kapsamında 2023’te yayınlanacak olan sahneleri çekiyor. Harris’in canlandıracağı karakterin adı ve yeni rolüyle ilgili ise henüz daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Russell, “Stüdyo kapılarımızı Neil Patrick Harris’e açmak benim için büyük bir onur… Ama kimi oynuyor? Beklemeniz gerekecek. Ama size söz veriyorum, şu anda çektiğimiz şeyler planların dışında” dedi.

BBC daha önce, Doctor Who’nun 2005’teki canlanmasından sorumlu olan Russell’ın 2023’te dizinin 60. yıl dönümünü kutlamak için geri döneceğini söylemişti.

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