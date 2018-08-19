Dünyaca ünlü tenor, genel müdür oldu

Ankara Opera ve Balesi’nde tenor olarak görev yapan ve Bolşoy Tiyatrosu’ndan Londra’daki The Royal Opera House’a kadar önemli sahnelerde konserler veren Murat Karahan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne atandı.

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Daha önce de bu görevde bulunan, ünü dünyaya yayılan ve TBMM eski Başkanı İsmet Sezgin’in de yeğeni olan Karahan, 20 yıl önce ‘Yemin Etmiştik Hani’ adlı bir pop albümü de çıkarmış, bu albümde çok ilgi gören ‘Şeytan Görsün Yüzünü’ adlı şarkısına klip de çekmişti.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan “Türk bestecileri, opera bestelemeleri için teşvik etmenin yollarını arayacağız. Bestecilere maddi bir motivasyon sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bozmak istediğim ezberlerden biri de ‘Operayı halka indireceğiz, halkı operaya çıkartacağız' Kimse aşağıda veya yukarıda değil. Halkımız da çok yüksekte, opera da çok yüksekte bir sanat” diye konuştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Kurt atandı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu olan Kurt, başrejisör ve sanat yönetmeni olarak görev yapmıştı. 2007–2008 Arası Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde başrejisör olarak görev yapan Kurt, 1994–2004 Arası Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü, Sanat Yönetmeni oldu. 2000–2004 Arası Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak sahne ve oyunculuk dersi verdi.

Resmi Gazetede yayınlanan diğer atama kararları ise şöyle:

DSİ Genel Müdürlüğü'ne Mevlüt Aydın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür ve Kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne Murat Gürül, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne Murat Demirören, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne Dr. Hurşit Ziya Taşkent, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Ekrem Diler getirildi.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü'ne Zekeriya Durmuş, Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Altuğ Atalay, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Hasan Özlü, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne Bilal Dikmen, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'ne Ahmet İpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Kandazoğlu, TMO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Güldal, TİGEM'e Ayşe Ayşin Işıkgece, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Osman Uzun, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'ne Fuat Fikret Aktaş, Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Özkan Kayacan, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Aylin Çağlayan Özcan atandı.