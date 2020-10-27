Hulusi Kentmen’in evi restore ediliyor

Yeşilçam'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in, İzmit'te bulunan evi restore ediliyor. Ev, 1,5 yıl sürmesi beklenen restorasyon çalışmalarının ardından sanat evi olarak kullanılacak.

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın emektar isimlerinden Hulusi Kentmen’in, İzmit ilçesi Veliahmet Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evinin restorasyonu için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dönen ev, yapılan restore işleminin ardından yeniden hayata kazandırılacak.

1,5 yıl sürmesi tahmin edilen restorasyon çalışmalarının ardından tarihi evin halka açık bir sanat evi olması planlanıyor. Aslına uygun bir şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

“YILLARDIR ATIL DURUMDAYDI”

Restorasyon çalışmasıyla birlikte evin yeniden hayata kazandırılmasının hem mahalleye hem de kente bir değer katacağını ifade eden mahalle sakini Rıza Öziriç, “Ünlü sanatçı Hulusi Kentmen’in binası olması hepimiz tarafından biliniyordu. Yıllardır atıl durumdaydı ve restorasyon çalışmasının başlatılması bizi çok memnun etti” dedi. (DHA)