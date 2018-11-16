İş makineleri arasında Rahmaninov resitali

Yıl boyunca düzenlediği konserlerle dinleyicilerin karşısına çıkan başarılı piyanist Emre Yavuz, Akşehir'de bulunan bir fabrikanın 50. yıl kutlamaları kapsamında iş makineleri arasında performans verecek. Yavuz, yarın 16:30’da düzenlenecek konserde işçilere Rahmaninov, Schubert, Scarlatti, Rameau, Saygun ve Chopin'in eserlerini çalacak.
Emre Yavuz 2013'te Zubin Mehta yönetiminde Tel Aviv'deki yıllık geleneksel Gala Konseri'nde Beethoven'ın 3. Piyano Konçertosu'nu seslendirmiş ve 2015'te 2. Hacettepe Ulusal Piyano Yarışması'nda, 2016'da 15. Viyana Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini ve Schubert Özel Ödülü'nü, Dortmund'da düzenlenen 13. Uluslararası Schubert Piyano Yarışması'nda üçüncülük ödülünü kazanmıştı. Yavuz, 2017 yılında Bad Kissingen'de 15.'si düzenlenen Kissingen Piyano Olimpiyatları'nda birincilik ödülüne layık görülmüştü.