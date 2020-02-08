İstanbul Kültür Sanat Platformu kuruluyor

İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kültür sanat faaliyetlerine odaklanacak ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacak önemli bir platforma kavuşuyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul Kültür ve Sanat Platformu'nu oluşturmak üzere geçtiğimiz Çarşamba günü Haliç Kongre Merkezi'nde bir oluşum çalıştayı düzenledi.



Çalıştaya; İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Zorlu Center Performans Sanatları Merkezi (PSM) Akbank Sanat, Pera Müzesi, Contemporary Istanbul, Arter, Biletix, İstanbul Modern, Galata Perform, Salt Online UNIQ, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM), Pozitif gibi önde gelen sanat kurumlarından yöneticiler, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), Türkiye Yayıncılar Birliği, AICA Sanat Eleştirmenleri Derneği gibi etkin sivil toplum kurumları Rutkay Aziz, Ahmet Mümtaz Taylan, Demet Evgar, Harun Tekin, Yekta Kopan, Devrim Erbil, Süleyman Saim Tekcan, Feryal Öney gibi birçok sanatçı, koleksiyonerler, akademisyenler İBB Kültür Sanat Komisyonu meclis üyeleri ve ilçe belediyelerinden oluşan 100'e yakın kişi/kurum katıldı.



İstanbul Kültür ve Sanat Platformu Oluşum Çalıştayı İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Muratlı, hedeflerinin kimlikli, çağdaş, tutarlı bir kültür sanat politikası izlemek olduğunu söyledi. Muratlı'nın konuşmasının ardından çalıştayın moderatörlüğünü yapan Bilgi Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu tarafından çalıştayın metodolojisi açıklanarak ilk oturuma geçildi.



Toplamda üç oturumdan oluşan çalıştayda ilk oturum oluşturulacak olan platformun vizyon, misyon ve çalışma ilkelerinin ne olması gerektiğini; ikinci oturum platforma kimlerin üye olması ve platformun hangi organlardan oluşması gerektiğini; üçüncü oturum ise platformun İBB ile bağının nasıl olması gerektiği konuşarak tamamlandı.